B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » „Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit

„Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit

Traian Avarvarei
28 ian. 2026, 22:37
„Un suflet mic și murdar”. CTP dezvăluie o conversație cu Crin Antonescu și de ce consideră că l-a evaluat greșit
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Dialoguri alese cu Mihai / YouTube
Cuprins
  1. Ce părere are CTP despre Crin Antonescu
  2. Ce a spus Crin Antonescu despre Bolojan

Cristian Tudor Popescu a povestit cum a ajuns la concluzia că fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu „are un suflet mic și murdar”. Gazetarul a precizat că, oricum, „l-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale”.

Ce părere are CTP despre Crin Antonescu

„Un suflet mic și murdar

Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.

Acum însă, Antonescu, râzând prostește din fotoliul său zăcătoare, s-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR. Dl Bolojan l-a susținut public, în nume personal, din funcția de președinte interimar.

În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Ei, atunci e timpul să spun și eu că l-am evaluat greșit pe C. Antonescu. L-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale. Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Amintim că gazetarul a susținut de mai multe ori, pe B1 TV, că premierul Ilie Bolojan încearcă realmente să reformeze România dar, din păcate, nu are sprijinul nici măcar al președintelui Nicușor Dan și al propriului partid, PNL.

Ce a spus Crin Antonescu despre Bolojan

Reacția sa vine după o serie de atacuri dure ale fostului candidat și lider liberal Crin Antonescu la adresa premierului Bolojan.

„M-am înșelat în privința dlui Bolojan. Am avut evaluări total greșite cu privire la sa. Azi constat că dl Bolojan e mult mai aproape de USR, de partidele și de cultra neo-băsistă. (…) Am căzut victimă în sensul că am avut și eu o evaluare greșită”, a spus Crin Antonescu, în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Întrebat dacă crede că va ajunge la final această guvernare, Antonescu a răspuns: „Guvernarea nu știu, dar Bolomania da”.

Tags:
Citește și...
Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
Politică
Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Economic
De ce Bulgaria e în zona euro și România nu? Explicațiile lui Bolojan (VIDEO)
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Germania e principalul partener economic al României. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”. Ce au discutat cei doi oficiali (VIDEO)
Politică
Bolojan, conferință comună cu Merz: „Germania e principalul partener economic al României. Ne propunem să dezvoltăm această colaborare”. Ce au discutat cei doi oficiali (VIDEO)
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Politică
Ilie Niță, traseist politic cu probleme penale, a fost hirotonit preot. Cum explică Arhiepiscopia
Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a fost primit cu onoruri militare de cancelarul german Friedrich Merz. O temă sensibilă: Europa cu două viteze (VIDEO)
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Politică
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Politică
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Politică
Scandal nesfârșit în Coaliție. PSD îl acuză pe Bolojan că întârzie programul de relansare economică. Ce spune premierul
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Politică
Vizita premierului Bolojan la Berlin. Agenda include o întâlnire cu cancelarul Friedrich Merz
Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
Politică
Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
Ultima oră
23:19 - Anchetă în desfășurare: Un bărbat a murit din cauza unei bacterii din alimente
23:14 - O femeie a rămas fără casă, mașină și bani, după ce a fost păcălită de niște escroci sentimentali: „Aveam atenția cuiva și-mi plăcea atenția asta”
22:37 - Compania Atlassib se poate închide după 33 de ani. Ce a anunțat Ilie Carabulea
22:04 - Val de ironii după ce un ministru din Malaysia a spus că stresul la serviciu te poate face homosexual: „Deci în parlament nu se muncește?” (FOTO)
21:51 - Tânăr român găsit mort în Turcia, după o lună de căutări. Trupul a fost recuperat din Golful Izmit
21:15 - Surse: Guvernul pregătește un „Fond al Sărăciei” pentru localitățile care nu se pot autofinanța. Cum va funcționa sistemul
21:15 - Casa de Asigurări de Sănătate schimbă regulile: Ce se întâmplă cu analizele decontate în fiecare lună
20:42 - Datoria publică a României a atins un nivel critic. Ce se întâmplă cu banii statului
20:38 - Cristian Andrei, dus încătușat la audieri, după perchezițiile care au durat o zi întreagă / UPDATE: Acesta va fi cercetat în libertate (VIDEO, GALERIE FOTO)
20:04 - Surse: O avocată din PNL care promitea „intrări” la șeful DNA, prinsă în flagrant în timp ce primea 60.000 de euro (VIDEO)