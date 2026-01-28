Cristian Tudor Popescu a povestit cum a ajuns la concluzia că fostul candidat la prezidențiale Crin Antonescu „are un suflet mic și murdar”. Gazetarul a precizat că, oricum, „l-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale”.

Ce părere are CTP despre Crin Antonescu

„Un suflet mic și murdar

Când Crin Antonescu a refuzat să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2, cu toate că l-am sunat și l-am rugat insistent s-o facă, am fost dezamăgit de lipsa lui de responsabilitate; mi-am spus că de vină este orgoliul rănit. Când s-a apucat să arunce niște declarații care îl așezau în AUR și la postul tv MarșMă, unde s-a și dus, mi-am spus că e din pricina frustrării și pentru că se consideră trădat de cele 3 partide care l-au „susținut”.

Acum însă, Antonescu, râzând prostește din fotoliul său zăcătoare, s-a năpustit la Ilie Bolojan, omul care a renunțat să candideze la Președinție pentru a-i aduce lui în sprijin PSD, PNL și UDMR. Dl Bolojan l-a susținut public, în nume personal, din funcția de președinte interimar.

În clipa de față, premierul e atacat din toate părțile, practic nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat. Și Antonescu găsește nimerit să-l împroaște cu acuzații aberante, cum ar fi că e userist, că e un mit fabricat, că l-a evaluat greșit și că Bolomania e pe sfârșite… Ei, atunci e timpul să spun și eu că l-am evaluat greșit pe C. Antonescu. L-am votat dintr-o socoteală electorală, nu din considerente morale. Or, acum, constat că, dincolo de politică, dl Crin Antonescu are un suflet mic și murdar”, a scris Cristian Tudor Popescu,

Amintim că gazetarul de mai multe ori, pe B1 TV, că premierul Ilie Bolojan încearcă realmente România dar, din păcate, nici măcar al președintelui Nicușor Dan și al propriului partid, PNL.

Ce a spus Crin Antonescu despre Bolojan

Reacția sa vine după o serie de atacuri dure ale fostului candidat și lider liberal Crin Antonescu la adresa premierului Bolojan.

„M-am înșelat în privința dlui Bolojan. Am avut evaluări total greșite cu privire la sa. Azi constat că dl Bolojan e mult mai aproape de USR, de partidele și de cultra neo-băsistă. (…) Am căzut victimă în sensul că am avut și eu o evaluare greșită”, a spus Crin Antonescu, în emisiunea lui Ionuț Cristache.

Întrebat dacă crede că va ajunge la final această guvernare, Antonescu a răspuns: „Guvernarea nu știu, dar Bolomania da”.