Președintele Nicușor Dan l-a convocat pe Bolojan

Președintele Nicușor Dan l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan, la Cotroceni, pentru consultări pe mai multe teme de actualitate. Întâlnirea a durat două ore și este urmată de o ședință a Coaliției

Ilie Bolojan a fost convocat la pentru consultări cu președintele Nicușor Dan. Cei doi au programat întâlnirea înainte de . Agenda discuțiilor a cuprins, conform unor surse politice, mai multe teme de actualitate. Este vorba, între altele, despre elaborarea bugetului pentru 2026, tensiunile dintre Bolojan și liderii PSD, dar și aspecte legate de următorul pachet de austeritate.

Președintele a afirmat că nu va promulga legea bugetului pe 2026, dacă Ilie Bolojan nu va introduce și prevederile referitoare la împărțirea bugetului pe București, în conformitate cu voința exprimată de bucureșteni la referndumul din 2026. Politicienii coaliției de guvernare tergiversează adoptarea acestor reglementări care ar reduce risipa de fonduri publice și ar asigura mai mulți bani .

„Sunt două componente: Una care ține de Codul Fiscal și în care Parlamentul trebuie să fie pro activ și să schimbe partea de taxe locale. Și una care ține de legea bugetului național care – așa cum e o împărțire între județe și comune, așa este o împărțire între Primăria Capitalei și primăriile de sector. Eu nu o să semnez o lege a bugetului național care să ignore un referendum”, avertiza președintele la începutul lunii decembrie.

Chiar dacă se plânge de lipsa fondurilor, actualul primar general, Ciprian Ciucu, nu este tocmai dornic să implementeze referendumul votat de bucureșteni. El s-a exprimat în acest sens, susținând că este nevoie de timp. La fel ca și Bolojan care a pus povara recuperării deficitului exclusiv pe umerii cetățenilor, Ciucu vorbește de măsuri nepopulare prin care să atragă fonduri la bugetul Capitalei. Între acestea scumpirea transportului public.

Tensiunile din coaliție subiect de discuție la Cotroceni

Discuțiile de la Cotroceni, dintre președintele Nicușor Dan și premier au vizat și tensiunile din coaliția de guvernare: social-democrații, dar și mai mulți primari PNL sunt nemulțumiți de politicile de austeritate propuse de Ilie Bolojan. El intenționează să-și asume răspunderea în Parlament pe un nou pachet legislativ care propune concedieri colective, dar și măsuri de represiune împotriva cetățenilor care nu-și pot achita amenzile sau datoriile la bugetele locale.

Noul vine într-un context tensionat, având în vedere majorarea taxelor și impozitelor locale de la începutul anului. Mulți români s-au trezit că au de plată sume de două, ba chiar și de trei ori mai mari decât în anii trecuți. La toate acestea s-au adăugat majorarea accizelor care au scumpit prețurile la utilități.

În plus, de la 1 februarie intră în vigoare și „taxa pe boală” un nou impozit mascat promovat de ministrul Sănătății Alexandru Rogobete și susținut de Ilie Bolojan. Concret, salariaților bolnavi, aflați în incapacitate de muncă nu li se va mai plăti prima zi de concediu medical. Taxa pe boală este și un atentat la sănătatea publică, lovind direct în pacienți. Ei vor trebui să plătească sau, dacă nu-și permit, să meargă la lucru bolnavi.

Nicușor Dan, consultări înaintea coaliției de guvernare

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit cu premierul înaintea ședinței coaliției de guvernare, care se anunță tensionată. Șefii celor patru partide care formează guvernul au programat întrevederea luni, la ora 13.00. Ei urmează să stabilească forma celui de-al treilea pachet de austeritate centrat pe concedieri colective în administrație.

PSD condiționează susținerea noilor măsuri de austeritate de adoptarea unor reglementări menite să ducă la relansarea economică. Dacă, la ședința coaliției, social-democrații nu vor fi mulțumiți de reglementări, nu va exista o angajare a răspunderii Guvernului. De altfel, relațiile în interiorul coaliției sunt dintre cele mai tensionate, lucru pe care l-a constatat chiar și Nicușor Dan.

„Observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare. Într-adevăr, când vorbeam acum şapte, opt luni cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, spaima, frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată iasă. Acum nu mai au această frică, fiscal România s-a stabilizat, în schimb, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Deci, coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase, şapte luni. Dar sunt optimist că, cu responsabilitate, o să continue”, a declarat Nicușor Dan zilele acestea.