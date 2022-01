Tensiuni între George Simion și Rareș Bogdan. Liderul AUR l-a provocat la o dezbatere publică pe europarlamentarul PNL

George Simion (AUR) și Rareș Bogdan (PNL) sunt în plin conflict. Liderul noului partid din Parlament a dezvăluit într-un interviu pentru un post de televiziune că ar fi fost amenințat de europarlamentar, prin intermediul unui prieten comun.

Pentru a tranșa lucrurile, copreședintele AUR vrea o dezbatere publică.

Totul a început după ce George Simion a făcut o vizită zilele trecute la Ocna Mureș, județul Alba, orașul de origine al fostului jurnalist. Politicianul AUR l-a acuzat pe tatăl lui Rareș Bogdan că a distrus combinatul Ocna Mureș, motiv pentru care românii din zonă au fost nevoiți să plece să muncească în străinătate.

George Simion, despre Rareș Bogdan: „Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el”

Evenimentul organizat de către George Simion l-a deranjat pe Rareș Bogdan, care ar fi încercat să vorbească la telefon cu liderul partidului conservator la miezul nopții. Politicianul AUR a refuzat să-i răspundă europarlamentarului la telefon, pe care l-a invitat la o discuție publică.

„M-a sunat (…) Mi-a dat mesaj la 12 noaptea: ‘Trebuie să vorbim!’ Eu noaptea nu răspund la telefon. Să intre aici în direct cu noi, dacă vrea să o rezolvăm (…)

Eu m-am dus să mă întâlnesc cu oamenii, să arăt cine a fost tatăl și de ce locuitorii îl acuză că a distrus fabrica (…) Rareș Bogdan de ce minte, de ce zice că e din Cluj și nu din Ocna Mureș? Să intre aici în direct cu noi… I-a mințit pe oameni că taie pensiile speciale. Nu are curaj să intre în direct cu mine, de aia am fost la el acasă în oraș (…) Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el. Păi asta sună a amenințare”, a declarat George Simion, pentru RTV.