Toți amenință că pleacă de la guvernare. PSD câștigă în orice situație. Capcana în care au căzut Bolojan și liberalii

În zilele în care se dezbate bugetul, pare că toată lumea amenință că pleacă de la guvernare. PSD amenință de luni bune că iese din coaliție, însă liberalii fac acum cea mai mare zarvă. Se împiedică în amendamentele aduse la buget de oamenii lui Grindeanu. De fapt, e o luptă pentru putere cu bătaie lungă.

Au băgat țara în criză, acum pleacă de la guvernare

După ce s-au certat și iar s-au certat, PSD și PNL au scăpat din mâini toate hățurile care le-ar mai permite să scoată țara din criză. Cu un război la graniță, cu un altul în care ne-am băgat ca musca-n lapte, cu un deficit și o datorie care cresc văzând cu ochii, cu taxe și impozite noi sau majorate, cu tăieri de venituri și cu scumpiri la care puțini români mai pot face față, cei care ne guvernează par să aleagă drumul cel mai simplu. Să fugă.

Începem cu liberalii, deși sunt ultimii care amenință că pleacă

Și îl avem pe fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, care a declarat că nu exclude scenariul în care PNL, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă.

”Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile.

Atunci vom constata că astfel de situaţie generează dizolvarea de facto a coaliţiei.”, zice Mircea Fechet.

PSD, eternele acuzații pentru Bolojan

Iar PSD rămâne la aceeași temă pe care o știm de acum multe luni. Bolojan e rău, ei sunt buni. Așa că mai bine pleacă.

„PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți.

Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România în primul rând spre un faliment social și nu suntem departe nici de falimentul economic. Ca atare, acest acord nu și-a atins scopul.”, e cea mai recentă declarație venită din tabăra PSD pe tema dezertării din coaliție. Declarație dată de șeful senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir.

Doar că PSD nu vrea să piardă puterea. Și plusează: alegeri anticipate.

„Aici este și rolul președintelui României, că până la urmă, președintele României desemnează primul-ministru. Dar dacă nu va exista vreo variantă de alianță politică cu PNL, cu UDMR, eu nu-mi doresc o alianță cu USR, dar nu doar de mine depinde, dacă PNL nu mai vrea să continue această alianță cu noi, dacă USR nu dorește să continue această alianță cu noi, noi putem avea și varianta alegerilor anticipate.”, zice același Zamfir.

Un discurs pe care l-am auzit zilele astea și la șeful PSD, Sorin Grindeanu. .

„E greu să vă spun că mă mai surprinde ceva în această perioadă, doar că dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea își păstrează declarațiile și spune că nu vor să facă alianțe cu AUR sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate.”, spunea marți, Grindeanu.

În teritoriu se ține cu dinții de putere

Însă, pentru niciuna dintre tabere în teritoriu situația nu e atât de simplă ca la centru. Atât în PSD, cât și în PNL, liderii din țară se opun șefilor care amenință că pleacă de la guvernare. Mai sunt oase de ros până la următoarele alegeri și e păcat să piardă banii și puterea. Nimeni nu vrea să dea cioara din mână pe vrabia de pe gard.

Iar dacă PSD se bazează pe formarea unei majorități chiar și cu AUR, deși în partid toți neagă, sau pe alegeri anticipate, în care, grație discursurilor populiste din ultima perioadă, ar putea avea câștig de cauză, la PNL situația stă mult mai rău.

Odată cu intrarea în opoziție, liberalii își pot lua la revedere pe termen lung de la guvernare, iar în teritoriu acest lucru este de neacceptat. Sunt în joc, ca și la PSD, contracte, proiecte, bani, poziții, sinecuri. Iar nimeni nu vrea să piardă beneficiile puterii. Mai ales că după actualele mandate, liberalii sunt convinși că vor avea mult de tras să mai câștige ceva electorat. Asta dacă nu îl pierde și pe cel pe care îl are până atunci.

Deocamdată, la cum arată jocul, PSD e câștigător. Nu pierde nici puterea și nici nu este pus să deconteze măsurile de austeritate ale lui Ilie Bolojan.