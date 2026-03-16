VIDEO: Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. Șeful PSD nu vrea să piardă puterea și dorește ca PNL să danseze după cum cântă el

Adrian A
16 mart. 2026, 17:55
Cuprins
  1. Grindeanu amenință cu alegeri anticipate
  2. Grindeanu ar vrea să fie „lăutar” în locul lui Bolojan

Sorin Grindeanu amenință PNL-ul cu alegeri anticipate. Șeful PSD spune că dacă liberalii vor ieși de la guvernare și vor face vreo alianță cu AUR atunci românii vor fi chemați la vot pentru un nou Parlament.

Grindeanu amenință cu alegeri anticipate

Șeful PSD iese la atac după ce liberalii au înantat opțiunea de a ieși de la guvernare. Grindeanu nu pare deloc dispus să piardă puterea în favoarea vreunei alianțe PNL-AUR așa că amenință că ajungem la alegeri anticipate.

„E greu să vă spun că mă mai surprinde ceva în această perioadă, doar că dacă acest lucru se întâmplă, dacă lumea își păstrează declarațiile și spune că nu vor să facă alianțe cu AUR sau cu partidele de acest tip, atunci ne îndreptăm spre anticipate.

Eu nu pot să decid în numele PNL. Noi decidem în numele PSD. PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că da, trecem în opoziție și am terminat.”, a declarat Sorin Grindeanu.

Grindeanu ar vrea să fie „lăutar” în locul lui Bolojan

„Sau PSD-ul hotărăște, dom’le, rămânem în această coaliție, dar cu anumite condiții. Dacă ne vreți parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD. Dar nu o să vină PSD-ul să hotărască în interiorul PNL-ului ce se întâmplă sau în interiorul USR-ului, pentru că nu e treaba noastră.

Prim-ministrul este prim-ministru nu doar pentru că este președinte PNL, ci și pentru că a ajuns în această poziție cu voturile PSD. PNL singur nu îți ajunge ca să fii prim-ministru. Poți să fii președinte la tine în partid, dar ca să fii prim-ministru ai nevoie și ai avut nevoie de voturile PSD.

Eu pot vorbi în numele PSD după ce acea consultare internă se va finaliza. Poate colegii mei vor hotărî altceva.

Să vedem mai întâi joi, când se termină chestiunea cu bugetul. După aceea intrăm într-un calendar de consultări interne. Mă gândesc să supun atenției colegilor din conducerea partidului să facem înainte de vot și anumite întâlniri zonale, județene, astfel încât lucrurile să fie cât mai bine cunoscute de către cei care votează.”, a mai spus Sorin Grindeanu.

