Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)

Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)

Adrian A
10 nov. 2025, 17:38
Traian Băsescu comentează cazurile de șpagă pentru înalții demnitari: Suntem la limită! Pericolul văzut de fostul președinte (VIDEO)
Fostul președinte Traian Băsescu. Sursa foto: Captură B1 TV

Fostul președinte Traian Băsescu a analizat cazurile în care se ajuge cu șpagă până la premier sau până la ministrul Apărării. Semnalul e extrem de periculos, spune fostul șef al statului.

Ce spune Traian Băsescu despre șpaga pentru Moșteanu

Strict despre cazul șpăgii pentru ministrul Apărării, Traian Băsescu spune că ceea ce am văzut poate fo doar vârful aisbergului. Miza e extrem de mare, iar gențile cu bani vor continua să circule în jurul Guvernului.

„Este evident, din cazurile din ultimele zile, că plimbatul cu milioane de euro pentru înalți demnitari e ceva normal. Pare ceva foarte firesc. Mă tem că a ajuns un mod de lucru în aparatul de stat din România. Mă tem că rechinii care au distrus industria militară vor fi primii care vor încerca să captureze resursele financiare destinate româniei pentru înarmare. Mă tem că vom pierde multe contracte și mulți bani din cauza acestor rechini care încearcă să se interpună în procesul de dotare cu armament a României.”, a declarat Traian Băsescu în exclusivitate pentru B1 TV.

Șpaga, un mod de viață în România

Iar șpagă se cere și se dă peste tot. De la cel mai mic funcționar la cel mai mare, se ia șpagă, atrage atenția Traian Băsescu.

„Vedem milioane care bâzâie în jurul înalților demnitari români. Și nu numai. Vedem că un polițist, de exemplu, care acertu 15.000 de euro de la o doamnă căreia i s-a luat permisul. Iar după câteva zile, a mai cerut 15.000 de euro și pentru dosarul soțului femeii, care avea aceeași problemă. Aici suntem cu instituțiile statului.”, spune fostul președinte.

Corupția, temă pentru CSAT

Fostul șef al statului mai arată că problema corupției trebuie să ajungă până la urmă pe masa CSAT.

„Deocamdată discuția despre corupție trebuie făcută la nivelul Guvernului. Membri ai Guvernului sunt vizați de grupuri de interese. Contractele sunt la Guvern. E nevoie și de un plan de acțiune să mergem cu corupția să o discutăm și în CSAT.

Trebuie să luptăm împotriva corupției cu toate mijloacele, inclusiv cu SRI-ul. Singura instituție care capacitate informativă totală în România este SRI-ul. Bineînțeles că se pot face lucrurile mai bine decât s-au făcut în mandatul meu.”, a mai declarat Traian Băsescu, în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

