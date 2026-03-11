B1 Inregistrari!
Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă"

Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă”

Ana Maria
11 mart. 2026, 09:28
Foto: Facebook / Traian Băsescu
Cuprins
  1. Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan. De ce îl critică pe Donald Trump
  2. De ce se reunește CSAT la Cotroceni
  3. Vor trimite Statele Unite avioane la baza de la Kogălniceanu?

Traian Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan! Fostul președinte al României afirmă că autoritățile române ar trebui să permită Statelor Unite utilizarea bazei militare de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

Totuși, fostul șef al statului consideră că Washingtonul trebuie să înțeleagă că un astfel de acces nu ar trebui să fie gratuit.

Comentariile au fost făcute în contextul în care autoritățile române analizează posibilitatea dislocării temporare a unor capabilități militare pe teritoriul țării.

Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan. De ce îl critică pe Donald Trump

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul președinte a comentat situația geopolitică actuală și rolul pe care România l-ar putea avea în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

„Trump îşi caută aliaţi.
Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu Romania.

Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie.

Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări.

Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă.”, a scris Băsescu, pe Facebook.

De ce se reunește CSAT la Cotroceni

Declarațiile vin în contextul ședinței convocate de Nicușor Dan a Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

Reuniunea are loc miercuri, la ora 09:30, la Palatul Cotroceni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor se află mai multe teme legate de securitate și evoluțiile internaționale.

Printre subiectele analizate se numără:

  • situația de securitate din Orientul Mijlociu

  • impactul conflictelor din regiune asupra pieței petroliere din România

  • analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare

Vor trimite Statele Unite avioane la baza de la Kogălniceanu?

Potrivit unor surse citate în spațiul public, Statele Unite ar fi interesate să trimită avioane militare la baza din Constanța pentru eventuale operațiuni în Orientul Mijlociu.

Discuțiile dintre autoritățile române și cele americane sunt însă abia la început și au, în acest moment, un caracter informal.

Contextul este legat de evoluția conflictelor din regiune și de necesitatea unor puncte logistice suplimentare pentru operațiunile militare.

