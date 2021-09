Tudor Chirilă: PNL e un PSD vopsit care operează cu metoda Dragnea. Coada de topor Florin Cîţu e expresia restaurației corupției după modelul PSD. USR PLUS a dezamagit constant

Mai multe ONG-uri anunță un protest sâmbătă, de la ora 18.00, în Piața Victoriei. Premierului Florin Cîțu i se cere demisia după ce l-a revocat pe Stelian Ion (USR PLUS) de la conducerea Ministerului Justiției. Manifestația se anunță a fi una pentru reforme reale, pentru o justiție independentă și un proces transparent de numire a șefilor în Parchete.

Tudor Chirilă a scris că nu poate ajunge la acest protest, dar vor urma oricum și altele. El a explicat, totuși, cum de s-a ajuns aici și de ce manifestația este necesară.

Chirilă a susținut că PNL e tot un fel de PSD, premierul Florin Cîțu e „expresia restaurației corupției după modelul PSD”, președintele Klaus Iohannis e un politician care vrea să se amestece în numirea șefilor din Parchete, iar USR PLUS e un partid care a dezamăgit constant, cu ceva excepții.

Ce crede Chirilă despre PNL, USR PLUS, Klaus Iohannis și Florin Cîțu. Motive de protestat

Chirilă a ținut întâi să le dea o replică celor care-i ironizează pe românii care au protestat în timpul guvernării PSD: „Imi pare rau ca nu pot ajunge la protestul de sambata. Dar nu va fi singurul. In ultimul an am auzit de mi s-a acrit ineptia “voi i-ati pus pe astia”, “asa va trebuie”, “e mai bine acum”? De parca eu sunt responsabil ca PNL e un PSD vopsit care opereaza cu metoda Dragnea. Sau ce, trebuia sa toleram macelarirea legilor justitiei si transformarea Romaniei in feuda PSD doar pentru ca si ceilalti erau la fel? Faptul ca aia sunt destul de idioti/disperati incat sa-si doreasca o Romanie nefunctionala in care hotia e la putere si justitia aservita e vina noastra? Hai sa fim seriosi”.

„Coada de topor Florin Cîţu nu e altceva decat expresia restauratiei coruptiei dupa modelul PSD. Sa mai fie o treaba clara, nu se iese in strada pentru USR PLUS un partid care a dezamagit constant cu cateva exceptii, un partid fara lideri si care la alegeri a sacrificat oameni care chiar facusera ceva in parlament doar ca sa promoveze o agenda dubioasa”, a mai scris Tudor Chirilă, pe Facebook: