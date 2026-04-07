Nicușor Dan nu-i va cere demisia lui Bolojan. Președintele insistă pentru dialog în rezolvarea crizei din coaliție

Adrian Teampău
07 apr. 2026, 12:37
Cuprins
  1. Nicușor Dan nu-i va cere demisia lui Bolojan
  2. Ce spune președintele despre actuala conjunctură

Nicușor Dan nu vede motivele pentru care i-ar cere lui Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, în contextul consultării interne a PSD programată pentru 20 aprilie. Șeful statului insistă că este nevoie de dialog pentru a rezolva criza cu care se confruntă coaliția.

Nicușor Dan nu-i va cere demisia lui Bolojan

Preşedintele a declarat că, în acest moment există o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide și minorităţile să colucreze. Nicușor Dan a declarat că nu vede motive pentru care i-ar cere lui Ilie Bolojan să demisioneze dacă PSD va refuza să mai continue la guvernare alături de acesta. Șeful statului a insistat ca România să ducă la sfârşit obiectivele pe care și le-a asumat.

Președintele le-a răspuns jurnaliștilor, pe acest subiect, într-o conferință de presă la Timișoara. El a precizat că nu ar trebui să fie analizate, în acest moment, toate scenariile care s-au vehiculat în spațiul public.

„Eu? În ce calitate? (să ceară demisia lui Ilie Bolojan – n. red.) (…) Nu cred că trebuie să facem aici o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spațiul public. Ce pot să spune este că există responsabilitate și că eu voi media, discuta astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a subliniat președintele.

Ce spune președintele despre actuala conjunctură

Președintele Nicușor Dan a declarat, cu privire la termenul de 20 aprilie, când PSD va anunța dacă mai rămâne în această formulă de guvernare, că partidele din coaliție trebuie să găsească soluții pentru a ajunge la un compromis. El a spus că în ciuda declarațiilor din spațiul public și a confruntărilor, s-a colaborat foarte bine pe marile proiecte.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele 4 partide și minoritățile nașionale să conlucreze pentru ca România să-și ducă la bun sfârșit obiectivele pe care le-a asumat”, a precizat președintele.

Șeful statului a mai spus că dincolo de zgomotul din spațiul public și de jocurile politice, este nevoie ca această coaliție să asigure stabilitatea politică pentru a implementa obiectivele pe care și le-a stabilit România.

„Aceaste partide, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, au colaborat destul de bine pe PNRR, deci cred dincolo de declarații politice, joc politic e important că există stabilitate pentru obiective mari pe care România le-a stabilit”, a declarat șeful statului.

