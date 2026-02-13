ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier

Așa cum era de așteptat, după cifrele care arată dezastrul economic, venite de la INS, toți ochii se îndreaptă spre Bolojan și Guvernul lui. Inclusiv PSD, deși a votat măsurile de austeritate, tot doar pe Bolojan dau vina pentru .

PSD a uitat că e la putere. Îl ceartă pe Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, îl amenință direct pe Ilie Bolojan. O astfel de guvernare nu mai poate continua, spune șeful social-democraților.

„După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică.

Este o realitate dureroasă și o rușine pentru întreaga Coaliție de guvernământ, inclusiv pentru noi.

Da, PSD este parte a Guvernului și ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească.”, scrie Grindeanu.

PSD „a luptat la baionetă cu Bolojan”

Iar cei din PSD vor să știm exact că principalul vinovat e Ilie Bolojan. Fără PSD ar fi fost mult mai rău, încearcă să ne convingă Grindeanu. Ce i-o fi împiedicat să fie mult mai bine, nu ne spune .

„Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliție dominată de dreapta: • Fără PSD, TVA ar fi fost astăzi 24%. • Alimentele de bază nu ar mai fi fost plafonate. • Salariul minim nu ar fi crescut. • Toate investițiile ar fi fost oprite. • ⁠Zeci de mii de locuri de muncă ar fi fost pierdute. • Salariile medicilor și altor categorii esențiale ar fi fost tăiate. • ⁠Subvențiile în agricultură ar fi fost stopate. • ⁠Impozitul pe multinaționale ar fi fost eliminat. • Și plafonarea la gaze ar fi fost ridicată.

Am reușit să împiedicăm toate aceste lucruri. Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor.”, transmite șeful PSD.

Când e rău, PSD e în Opoziție

„În acest ritm și mai ales în această direcție nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greșit.

Românii nu sunt niște nume ce ”poartă cheltuieli” într-un tabel, nici niște ”asistați” sau ”probleme bugetare”. Sunt bunici, sunt părinți, sunt copii și tineri care depind de noi.

Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc și să abandonăm modelul creșterii taxelor în neștire și ”fără excepții”.