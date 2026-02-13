B1 Inregistrari!
România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum

Adrian A
13 feb. 2026, 09:55
Cuprins
  1. Cifrele care arată dezastrul din economie
  2. Ce înseamnă că România a intrat în recesiune tehnică

Economia României a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere pentru al doilea trimestru consecutiv.

Cifrele care arată dezastrul din economie

Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul 4 din 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 1,9%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2024, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere cu 1,6%.

Potrivit datelor Statisticii, aceasta este a 5-a recesiune din 2010 încoace.

Analiștii și oficialii economici au avertizat în ultimele luni cu privire la riscul recesiunii tehnice din cauza unei scăderi a consumului privat și a încrederii consumatorilor, a efectelor măsurilor de consolidare fiscală pentru reducerea deficitului bugetar și a ritmului slab de creștere în alte sectoare ale economiei și al investițiilor.

Ce înseamnă că România a intrat în recesiune tehnică

Efectele recesiunii tehnice se propagă rapid în economia reală prin schimbarea comportamentului tuturor. De la românii de rând până la piața bancară.

Pentru firme, recesiunea tehnică aduce o „înghețare” a planurilor de viitor. Scăderea comenzilor noi (cu 12,6% în noiembrie) și scumpirea creditelor fac ca investițiile să fie amânate, iar angajările să fie sistate, fapt vizibil în creșterea numărului de șomeri față de anul anterior.

Pentru români, se traduce printr-o prudență forțată. Când prețurile cresc mai repede decât salariile, oamenii încep să amâne achizițiile de folosință îndelungată și să reducă cheltuielile neesențiale. De altfel, potrivit datelor statistice se vede o cădere drastică a consumului.
Pentru piața creditului, băncile devin mai selective, lucru deja vizibil în scăderea creditării în lei pentru companii cu 6,4% în decembrie, ceea ce taie „combustibilul” necesar relansării economice.
Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a vorbit joi despre posibila intrare a României în recesiune tehnică:
„Nu pot să vă confirm, este posibil. Indiferent de anunțul care se va publica vreau sa fac un apel la rațiune și la calm.”, a spus ministrul de Finanțe.
