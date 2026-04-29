Dacia a anunțat că producția noului model Striker va avea loc în Turcia. Reprezentanții Renault au venit cu explicații pentru această decizie și au făcut trimitere la contextul . Crossover-ul va fi prezentat oficial în luna iunie. Debutul comercial este așteptat în a doua parte a anului, cu un preț de pornire estimat sub 25.000 de euro.

De ce Striker va fi produs în Turcia

Reprezentanții Renault au explicat că asamblarea modelului Dacia Striker în Turcia ține de utilizarea eficientă a capacităților de producție. Decizia are la bază și nevoia de a menține competitivitatea la nivel de grup.

Potrivit directorului executiv al mărcii Dacia, Katrin Adt, uzina din Pitești funcționa deja la un nivel ridicat de încărcare în momentul luării acestei hotărâri.

„România este importantă pentru Dacia și va rămâne un pilon important. Atunci când am luat decizia ca Striker să fie asamblat în Turcia, uzina din Pitești funcționa aproape de capacitatea maximă. Deci nu este o decizie împotriva României, ci una care are legătură cu competitivitatea și cu utilizarea corectă a tuturor capacităților de producție ale grupului”, a transmis acesta pentru .

Ce oferă Striker și care sunt îngrijorările pentru Mioveni

Modelul Striker este descris de Dacia ca fiind un crossover cu motorizări multi‑energie, iar compania a confirmat că vor exista versiuni full-hybrid și . Producătorul indică un preț de pornire estimat sub 25.000 de euro. Lansarea comercială este programată în a doua parte a anului, după prezentarea detaliată din luna iunie.

„Striker este caracterizat de Dacia ca fiind „un crossover cu motorizări multi‑energie, care combină dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV”,” a precizat Dacia, potrivit Hotnews în martie.

În paralel cu detaliile despre model, oficialii grupului au semnalat probleme operate la nivelul uzinei de la Mioveni. Thierry Charvet — Chief Industry, Quality, Supply Chain Officer — a alertat asupra evoluției costului de bază și a productivității în unitatea din România, menționând creșteri importante ale cheltuielilor în ultimii ani.