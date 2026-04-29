Dacia Striker va fi produs în Turcia. Explicațiile Renault și semnalele de alarmă pentru uzina Mioveni

Ana Beatrice
29 apr. 2026, 16:34
Sursă Foto: dacia.ro
Cuprins
  1. De ce Striker va fi produs în Turcia
  2. Ce oferă Striker și care sunt îngrijorările pentru Mioveni

Dacia a anunțat că producția noului model Striker va avea loc în Turcia. Reprezentanții Renault au venit cu explicații pentru această decizie și au făcut trimitere la contextul uzinei din Mioveni. Crossover-ul va fi prezentat oficial în luna iunie. Debutul comercial este așteptat în a doua parte a anului, cu un preț de pornire estimat sub 25.000 de euro.

De ce Striker va fi produs în Turcia

Reprezentanții Renault au explicat că asamblarea modelului Dacia Striker în Turcia ține de utilizarea eficientă a capacităților de producție. Decizia are la bază și nevoia de a menține competitivitatea la nivel de grup.

Potrivit directorului executiv al mărcii Dacia, Katrin Adt, uzina din Pitești funcționa deja la un nivel ridicat de încărcare în momentul luării acestei hotărâri.

„România este importantă pentru Dacia și va rămâne un pilon important. Atunci când am luat decizia ca Striker să fie asamblat în Turcia, uzina din Pitești funcționa aproape de capacitatea maximă. Deci nu este o decizie împotriva României, ci una care are legătură cu competitivitatea și cu utilizarea corectă a tuturor capacităților de producție ale grupului”, a transmis acesta pentru Economica.

Ce oferă Striker și care sunt îngrijorările pentru Mioveni

Modelul Striker este descris de Dacia ca fiind un crossover cu motorizări multi‑energie, iar compania a confirmat că vor exista versiuni full-hybrid și GPL. Producătorul indică un preț de pornire estimat sub 25.000 de euro. Lansarea comercială este programată în a doua parte a anului, după prezentarea detaliată din luna iunie.

„Striker este caracterizat de Dacia ca fiind „un crossover cu motorizări multi‑energie, care combină dinamismul unui break, caracterul practic al unei berline spațioase și garda la sol ridicată a unui SUV”,” a precizat Dacia, potrivit Hotnews în martie.

În paralel cu detaliile despre model, oficialii grupului au semnalat probleme operate la nivelul uzinei de la Mioveni. Thierry Charvet — Chief Industry, Quality, Supply Chain Officer — a alertat asupra evoluției costului de bază și a productivității în unitatea din România, menționând creșteri importante ale cheltuielilor în ultimii ani.

„Privind strict productivitatea, Mioveni este puțin în urmă, dar nu asta este problema din România. Acolo miza e creșterea costului de bază. În ultimii cinci ani este cea mai mare. Costul de bază, practic, s-a dublat. Salariile mai mari și costul energiei au influențat mult, desigur. Asta poate deveni o problemă. În prezent uzina este totuși foarte competitivă, dar direcția, din acest punct de vedere, este îngrijorătoare”, a subliniat el pentru sursa menționată.

