Unde e procentul de 40% în plus la pensiile românilor? Răspunsul ministrului Muncii, Marius Budăi

Marius Budăi (PSD), ministrul Muncii, a vorbit, în cadrul emisiunii „Selectiv” moderată de Dan Bucura pe B1 TV, despre creșterea pensiilor și noul pachet de măsuri sociale și economice pregătite de social-democrați.

Amintim că, potrivit Legii 127/2019, punctul de pensie trebuia să crească cu 40%. Actul normativ a fost atacat la Curtea Constituțională de Opoziția de la acea vreme, fiind reproșat faptul că textul legii „nu prevede sursele clare de finanțare”. CCR a declarat, însă, legea constituțională.

Ce spune Marius Budăi despre creșterile de pensii

Întrebat unde e procentul de 40% în plus la pensiile românilor, social-democratul a răspuns: „Am spus…da, sla pensia minimă s-a întâmplat acest lucru. Mai avem de lucrat la valoarea punctului de pensie. Amintesc că la 1 ianuarie am majorat punctul de pensie cu 10% și pensia minimă cu 25%. Am spus atunci când am format coaliția, când am acceptat să intrăm la guvernare într-un moment nu foarte ușor pentru România, că ne luăm 120 de zile să anunțăm un calendar de implementat”.

„Apoi a intervenit nevoia implementării pachetelor sociale și economice. Acum lucrăm la un pachet social și economic. A anunțat președintele partidului că va urma Pachetele sunt pe final, va fi o ultimă discuție în coaliție și cred că în termen scurt vor fi anunțate și măsurile”, a continuat ministrul.

Întrebat dacă se va ajunge la cel procent de 40%, Marius Budăi a răspuns: „Haideți să fie luată decizia în coaliție și vom comunica. Noi am încercat un pic în acest an dificil, dar nu ne scuzăm cu asta și nici nu ne lăudăm cu măsurile pe care le-am implementat, am preferat să fim proactivi. Când anunțăm ceva, să trecem și la implementare”.

În cadrul aceleiași emisiuni, Marius Budăi a vorbit și despre trecerea în format digital a celor