USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan

USR a reușit să intre din nou în gura lumii. De această dată cu propunerea pentru Avocatul Poporului.
Potrivit avocatului și fostului membru al CSM, Adrian Toni Neacșu, USR o vrea Avocatul Poporului pe Roxana Rizoiu. Însă nominalizarea are multe semne de întrebare.
În primul rând, magistratul a fost donator în campania lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale. Roxana Rizoiu i-ar fi dat lui Nicușor Dan, peste 120.000 de lei. În al doilea rând, e o chestiune de imagine a USR-ului. Jurista este și beneficiară a unei pensii speciale, concept cu care USR declară că se bate până la capăt.
Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, a avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene.
Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii, unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.
Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură.