Acasa » Politică » USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan

USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan

Adrian A
05 nov. 2025, 14:11
Cuprins
  1. Cine e femeia pe care USR o vrea Avocatul Poporului
  2. Cariera Roxanei Rizoiu

USR a reușit să intre din nou în gura lumii. De această dată cu propunerea pentru Avocatul Poporului.

Cine e femeia pe care USR o vrea Avocatul Poporului

Potrivit avocatului și fostului membru al CSM, Adrian Toni Neacșu, USR o vrea Avocatul Poporului pe Roxana Rizoiu. Însă nominalizarea are multe semne de întrebare.

În primul rând, magistratul a fost donator în campania lui Nicușor Dan pentru alegerile prezidențiale. Roxana Rizoiu i-ar fi dat lui Nicușor Dan, peste 120.000 de lei. În al doilea rând, e o chestiune de imagine a USR-ului. Jurista este și beneficiară a unei pensii speciale, concept cu care USR declară că se bate până la capăt.

„D-na Roxana Rizoiu este propunerea USR pentru numirea ca Avocat al Poporului. Pentru că algoritmul politic dă, în cinismul lui, această funcție USR, probabil d-na Roxana Rizoiu va și fi numită de coaliția parlamentară, fără prea mari emoții.
Pentru că totuși vorbim de Avocatul Poporului cred că poporul are dreptul să știe că, pe de o parte, d-na Rizoiu este magistrat asimilat pensionat la 50 de ani, beneficiar deci de hulita de către chiar USR a unei pensii speciale, și, pe de altă parte, că este unul dintre finanțatorii campaniei președintelui Nicușor Dan, cu suma de 120.576 lei.
Altfel spus, este creditoare personală a domnului președinte, care trebuie să-i restituie această sumă până la sfârșitul anului.
Iată deci că în politică nimic nu se pierde, totul se conservă.”, scrie avocatul Adrian Toni Neacșu.

Cariera Roxanei Rizoiu

Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru Avocatul Poporului, a avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii, unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură.

