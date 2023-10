USR și Forța Dreptei cer comisie de anchetă pe azilele groazei și convocarea deputaților în sesiune extraordinară

USR a anunțat, miercuri, că parlamentarii săi și cei de la Forța Dreptei au depus, la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, o solicitare pentru înființarea unei comisii de anchetă parlamentară pe abuzurile din centrele sociale, context în care cer premierului Marcel Ciolacu și majorității PSD-PNL din conducerea Camerei „să nu blocheze înființarea comisiei și să accepte ca deputații să fie convocați în sesiune extraordinară ca ancheta parlamentară să contribuie la aflarea adevărului”.

USR și Forța Dreptei cer comisie de anchetă pe azilele groazei

Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, susține că „PSD-ul lui Marcel Ciolacu depășește cruzimea PSD-ului lui Dragnea”.

„PSD-ul lui Marcel Ciolacu nu are nicio tresărire când bătrâni sunt bătuți, înfometați, furați și umiliți. Ciolacu, Firea, Budăi, Rafila și toți oamenii puși de PSD în funcții cheie încearcă să îngroape adevărul despre azilele groazei, împing în față câțiva acari Păun pentru ca ei să scape de responsabilitatea politică. Nu îi lăsăm să scape și am depus cerere pentru înființarea unei comisii de anchetă parlamentară, care să analizeze cauzele ce au dus la apariția acestor abuzuri îngrozitoare și să stabilească ce avem de făcut, inclusiv la nivel legislativ, pentru ca astfel de grozăvii să nu mai fie posibile în România. Tragerea la răspundere penală este scopul anchetei penale, comisia parlamentară are altă finalitate și nu trebuie să permitem PSD-PNL să îngroape adevărul dând vina pe un sistem tocmai de ele creat”, a declarat Ionuț Moșteanu.

USR a explicat că „ancheta parlamentară are ca scop analiza cauzelor și identificarea măsurilor care se impun, inclusiv la nivel legislativ, pentru ca situații precum cele din azilele groazei să nu se mai poată repeta”.

Partidul condus de Cătălin Drulă solicită ca ancheta parlamentară să vizeze, de urgență:

analiza cauzelor care au dus la nerespectarea drepturilor omului în centrele sociale rezidențiale

analiza activității instituțiilor centrale și locale abilitate să soluționeze, cu celeritate, aceste situații

modalitățile de prevenire a abuzurilor, inclusiv măsurile legislative care se impun a fi adoptate

USR spune despre eventuala comisie de anchetă că „va fi împuternicită să facă audieri și să ceară autorităților și instituțiilor publice, oricăror structuri de specialitate ale statului, altor entități publice sau private, precum și cetățenilor să îi pună la dispoziție date, informații și materiale necesare pentru desfășurarea și finalizarea anchetei parlamentare”.

„Dată fiind gravitatea situației și necesitatea de a lua măsuri urgente ca tragedii precum cele din azilele groazei să nu se mai repete, Comisia va avea un termen de 90 zile pentru desfășurarea anchetei parlamentare, raportul rezultat urmând să fie dezbătut într-o ședință a plenului Camerei Deputaților special organizată în acest scop”, se mai arată în comunicatul USR.