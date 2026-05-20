Va intra Kovesi în politică? Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, respinge ferm scenariile privind o eventuală intrare în politica românească. Într-un interviu acordat , fostul procuror-șef DNA a declarat, fără echivoc, că nu intenționează să candideze sau să preia o funcție politică, deși admite că, dacă România va avea nevoie de experiența sa, este dispusă să contribuie.

Kovesi a vorbit și despre valul de speculații care îi reapare constant numele în spațiul public, dar și despre comentariile recente făcute de președintele Nicușor Dan cu privire la presupuse abuzuri din perioada în care conducea DNA.

Întrebată direct despre viitorul său după încheierea mandatului la conducerea Parchetului European, în luna octombrie, Laura Codruța Kovesi a exclus clar un parcurs politic.

„Tocmai am terminat un interviu săptămâna trecută, în care am spus că nu intru în politică. Am crezut că am fost foarte convingătoare și din nou, azi dimineață am văzut că sunt din nou zvonuri despre Kovesi și care își face partid. Deci, categoric nu voi intra în politică. Exact ce o să fac? Nu am un răspuns în acest moment (…) Am să repet acest lucru: în România oricând va fi nevoie de mine și de experiența mea, sunt dispusă să o dau.”, a spus Kovesi.

Ea a completat că nu exclude să sprijine România într-o altă formă, fără a ocupa însă o funcție politică.

„Nu îmi doresc o funcție politică, nu trebuie să fiu angajată pentru a face acest lucru. Deci, dacă România are nevoie de mine și o să fiu chemată să fac ceva în România, voi face.”

Cum explică Kovesi atacurile la adresa sa

Șefa Parchetului European susține că acuzațiile privind presupuse abuzuri apar recurent exact în momentele în care în spațiul public circulă scenarii despre revenirea sa în România, fie într-o funcție executivă, fie în zona serviciilor sau a justiției.

”În ce context discutăm de abuzurile lui Kovesi? Aceleași zvonuri. Kovesi candidează la președinție, Koveși vine prim-ministru, Kovesi vine ministrul de justiție, Kovesi și vine șef la la SRI. Și în acest context se aruncă această petardă cu abuzurile lui Kovesi și nici nu știi ce să zici, ce să și ce să explici”, a precizat Kovesi.

Aceasta a sugerat că și reacțiile recente venite dinspre Cotroceni trebuie analizate în același context.

Va intra Kovesi în politică? Ce i-a transmis lui Nicușor Dan

Laura Codruța Kovesi a comentat și afirmațiile președintelui , care a spus că „înclină să creadă” că au existat abuzuri în perioada mandatului său la DNA.

„Trebuie să explice președintele României, pentru că, din nou, nu doresc…Eu am dat replică, dar am văzut în ce context este folosit numele meu. În contextul se întoarce doamna Kovesi în politică. Și după aceea vii și spui ‘înclin să cred că s-au făcut abuzuri în mandatul lui Kovesi.’”, a mai adăugat ea.

Întrebată dacă sugerează că președintele s-ar putea teme de o eventuală rivalitate politică în viitor, Kovesi a evitat un răspuns direct.

„Dânsul să spună dacă se teme sau nu se teme. Eu ce am înțeles din interviu… nu știu ce a vrut să spună. Și n-am înțeles ce a vrut să spună. Și de aceea am zis că funcția de președinte este foarte obositoare și stresantă, și provocatoare. Și exact cum am zis și repet că îi doresc să aibă un somn bun, că țara are nevoie de de președinte în cea mai bună formă. Asta e tot ce am de zis.”

Cum pot fi blocate anchetele Parchetului European

În interviu, Kovesi a vorbit și despre dificultățile întâmpinate de procurorii europeni în anumite state membre, inclusiv în România. Potrivit acesteia, există două metode prin care investigațiile EPPO pot fi blocate: mutarea proiectelor investigate de pe fonduri europene pe fonduri naționale sau deschiderea unor anchete paralele la nivel național.

Ca exemplu, a invocat cazul achiziției de autoturisme BMW pentru Ministerul de Interne.

„Am avut și în România un astfel de de caz, cred că se se știe despre el, era cu o achiziție de autoturisme la Ministerul de Interne, de BMW-uri. A apărut această informație în presă că licitația a fost pregătită. Aceasta era speculația sau alegația că licitația a fost pregătită într-un anumit fel pentru a câștiga și a favoriza o anumită companie. (…) Am început să facem diverse expertize, am administrat probe, dar în momentul în care Parchetul Național a închis investigația pentru aceleași aceleași fapte, este greu să vii tu Parchet European și pentru acea stare de fapt, să reții o altă încadrare și și să mergi mai departe cu cu dosarul.”