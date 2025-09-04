Val de sprijin în social media liberală pentru Ilie Bolojan: Liderii cer reformă până la capăt

B1 Inregistrari!
George Lupu
04 sept. 2025, 13:31
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan și Pachetul 2 de reforme primesc un sprijin masiv din interiorul Partidului Național Liberal. Liderii partidului, de la centru până la nivel local, au transmis mesaje pe social media subsumate ideii: România nu își mai permite amânarea reformelor.

Potrivit unei analize a reacțiilor liberale, în ultimele zile s-au pronunțat public 26 de președinți de filiale județene și șefi de consilii județene, 5 primari de municipiu, 37 de deputați, senatori și europarlamentari, la care se adaugă zeci de aleși locali. Rețelele sociale au fost inundate de comentarii și reacții pozitive, conturând un curent pro-reformă în rândul activului liberal.

„Ilie Bolojan a avut curajul să spună românilor adevărul și a ales să meargă pe drumul corect”, declară prim-vicepreședintele Adrian Veștea, subliniind că procesul de reformă este greoi, dar obstacolele trebuie depășite. ”Nu ne putem opri din drum!”, afirmă acesta.

La rândul său, prim-vicepreședintele PNL și primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, a arătat că, prin reformele promovate, premierul Bolojan a reparat ”ani întregi de populisme, inechități și iresponsabilitate”. Iar secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a ținut să sublinieze reforma companiilor de stat, menite să aducă eficiență și responsabilitate în conducerea acestora.

Apreciind efortul Guvernului Bolojan pentru reforme, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avertizat în mesajul său că „democrația se golește de conținut atunci când doar se mimează rezolvarea problemelor”, cerând continuarea măsurilor asumate: „E nevoie acum de lideri curajoși în toate partidele”.

Susținerea a venit și din administrația locală. Florin Birta, primarul Oradiei, a apreciat că „pachetul 2 de reforme vine să repare dezechilibrele și să pună ordine în administrație… Dacă mergem pe acest drum, anul viitor vom începe să simțim rezultatele”.

Europarlamentarul Daniel Buda a întărit mesajul: „PNL este alături de Ilie Bolojan și susține acest efort tocmai pentru că mesajul votului din 2024 a fost clar: oamenii au cerut schimbare, au cerut corectitudine, au cerut o reformă autentică”.

