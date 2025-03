Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului ( ), avertizează cu privire la escaladarea violenței în spațiul public. În opinia sa, nivelul de agresivitate este mai mare decât în perioada mineriadelor.

Reprezentantul CNA susține că rețelele sociale amplifică nivelul de violență socială. Vasile Bănescu face comparație cu situația din anii ’90, perioada de început a democrației românești și cu mineriadele. El a făcut aceste comentarii într-o intervenție în emisiunea „Bună Dimineața România!” difuzată de B1 TV.

Vasile Bănescu este de părere că societatea românească a devenit foarte vulnerabilă la și dezinformare. El pune acest lucru pe seama lipsei de educație. Cetățeanul își construiește o realitate alternativă, pe rețelele sociale, fiind captiv platformelor online.

„Dacă mă întrebați cum văd eu această perioadă prin care încă trecem, o văd ca fiind una care a surprins societatea româneacă profund vulnerabilizată din cauza unei insuficiente educații, nu doar media, ci și în general. Un om needucat e un om evident manipulabil, e un truism lucrul acesta, un om needucat este capturat foarte ușor de un anumit canal de informare – cum ar fi TIktok – și își construiește o metarealitate, nemaiavând interes pentru nimic altceva”, a declarat Vasile Bănescu.

Avertismentul lui Vasile Bănescu

Reprezentantul CNA susține că este nevoie ca simplul cetățean să fie mult mai atent la informațiile pe care le primește și să le selecteze analizând mai multe surse de informare. În opinia sa, în această perioadă asistăm la o polarizare a societății românești bazată pe un val de ură socială, comparabilă cu cea din anii ’90.

„Cultura la care mă refer are legătură cu ascuțirea atenției cetățeanului obișnuit, cum suntem noi toți, în legătură cu varii surse de informare și cu un anumit discernământ elementar pe care trebuie să-l avem. Altfel, vedem ce s-a întâmplat, o polarizare fără precedent după 1990- 1991, vremea mineriadelor, o polarizare a societății românești împărțită, din păcate, «între popor și javre», cum am auzit frecvent, o polarizare mocnind de ură. Valul acesta de ură socială este, credeți-mă, întrucât am prins și perioada începutului anilor 90 în calitate de participant în Piața Universității nu are egal, această ură, este la cel mai înalt nivel de ură și violență verbală”, a arătat Vasile Bănescu.

Potrivit spuselor sale, nivelul ridicat al violenței verbale este dat și de prezența pe platformele online, unde sunt difuzate astfel de mesaje. Or, avertizează, violența verbală reprezintă un penultim pas, înainte de a se ajunge la fizică.

„Violența verbală nu era prezentă în anii ’90. Acum este prezentă și ne afectează viața cotidiană pentru că toți suntem în rețelele sociale. Iar această violență verbală este doar penultimul pas înaintea violenței fizice”, a subliniat Vasile Bănescu.