Acasa » Politică » Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii a anunțat când va fi eliminat CASS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei.

Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii a anunțat când va fi eliminat CASS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei.

Ana Maria
02 mart. 2026, 12:50
Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii a anunțat când va fi eliminat CASS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei.
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminat. De când se va întâmpla acest lucru
  2. Ce a spus ministrul Muncii despre ajutor de 1.000 de lei pentru pensionari
  3. Ce prevede pachetul de solidaritate propus de PSD

CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminat începând din 2027! Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că veniturile pensionarilor vor crește de la 1 ianuarie 2027, odată cu majorarea punctului de pensie și eliminarea CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei.

Punctul de pensie va trebui să crească de la 1 ianuarie 2027, după doi ani de înghețare. De asemenea, CASS este în vigoare doar până la începutul anului 2027, ceea ce va contribui la mărirea veniturilor pensionarilor”, a explicat Manole într-o intervenție la Antena 3 CNN.

CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei va fi eliminat. De când se va întâmpla acest lucru

De asemenea, ministrul a anunțat că CASS va fi în vigoare doar până la începutul anului 2027 pentru pensionari. În prezent, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS din august 2025. Contribuția este de 10% din suma care depășește pragul de 3.000 de lei:

  • La o pensie de 4.000 de lei, CASS este de 100 de lei.

  • La o pensie de 5.000 de lei, contribuția la asigurările de sănătate ajunge la 200 de lei.

Odată cu eliminarea CASS pentru aceste pensii în 2027, pensionarii vor primi integral aceste sume în plus la venit.

Ce a spus ministrul Muncii despre ajutor de 1.000 de lei pentru pensionari

Pensionarii cu pensii sub 1.500 de lei ar putea beneficia de un ajutor de 1.000 de lei, împărțit în două tranșe egale: 500 de lei de Paște și 500 de lei de Crăciun. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să primească 800 de lei în două tranșe egale, iar pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei în două tranșe.

Întrebat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat că statul „trebuie să găsească” aceste fonduri pentru sprijinirea pensionarilor.

Ce prevede pachetul de solidaritate propus de PSD

Ministrul Muncii a detaliat că pachetul propus de PSD include sprijin financiar pentru pensionari și pentru familiile cu venituri mici. În plus, există un „pachet de solidaritate” mai amplu, care vizează:

  • Eliminarea taxării indemnizației pentru creșterea copilului.

  • Beneficii pentru copiii din familiile cele mai sărace din România.

  • Creșterea ajutorului pentru familiile monoparentale.

