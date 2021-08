Victor Costache, fost ministru al Sănătății: Ludovic Orban mi-a cerut demisia. Unul din motive a fost testarea în masă, am fost acuzat de fraternizare cu PSD

Victor Costache, primul dintre cei patru miniștri ai Sănătății pe care i-a avut România în perioada pandemiei de COVID-19, susține că Ludovic Orban, premier la acel moment, i-a cerut demisia după ce l-a acuzat că a „fraternizat cu PSD” pentru că a preluat inițiativa lui Adrian Streinu-Cercel privind testarea în masă.

„Mi s-a cerut demisia de către Ludovic Orban, e momentul să o declar şi să o recunosc la mai bine de un an de la acest episod. Unul din motive a fost testarea în masă şi faptul că, preluând acest mesaj şi această iniţiativă a domnului profesor Adrian Streinu Cercel, cu care am colaborat extraordinar de bine şi pe care îl respect, am fost într-un fel acuzat de fraternizare cu opoziţia, cu PSD. Vreau să spun că în medicină nu există opoziţie sau nu există guvernare. În medicină, există numai interesul pacienţilor şi al oamenilor”, a spus fostul ministru Victor Costache, luni seară, la Antena 3.

Victor Costache a fost ministru al Sănătății în guvernul Orban, însă avea să demisioneze brusc în 26 martie 2020, la o zi după ce anunța că a pregătit un protocol cu Adrian Streinu-Cercel, devenit între timp deputat PSD, pentru un program masiv de testare în București.

Premierul de atunci, Ludovic Orban, sublinia că nu vor fi trimise echipe de testare din ușă în ușă și că Guvernul respectă cu strictețe procedura INSP.

„Am văzut că circulă o mulțime de povești pe piață. La ora actuală, în România există o procedură de testare în care sunt stabilite prioritățile de testare. La ora actuală, testarea nu se poate face decât cu aceste aparate de tip Real Time PCR, pentru că doar acest mod de testare asigură o precizie de 100%. (…) Noi respectăm cu stricteţe procedura adoptată de INPS, care este de fapt şi o recomandare a Comisiei Europene. Poveştile că mergem din uşă în uşă să facem teste nu sunt serioase şi aş vrea să accentuez acest lucru. Noi aplicăm clar procedurile care sunt validate şi au la bază argumentaţii tehnice şi ştiinţifice. Obiectivul nostru este să creştem capacitatea de testare”, spunea liderul liberalilor.