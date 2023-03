Victor Ponta, despre „umilința” la care suntem „supuși”: „Nu Europa este dușmanul României – ci lașii și incompetenții români care ne reprezintă în raporturile cu Europa”

Victor Ponta i-a acuzat pe actualii demnitari ai statului român că sunt „lași” și „incompetenți”.

„Eu nu mă supăr pe Europa că nu ne primesc în Schengen – ci pe lașii și incompetenții care puteau și trebuiau să ne bage în Schengen”, a scris fostul premier, miercuri, pe Facebook.

„Nu Europa este dusmanul Romaniei – ci lasii si incompetentii romani care ne reprezinta in raporturile cu Europa ; sunt si raman Pro European ( ca majoritatea covarsitoare a romanilor) si cred ca locul nostru este in Europa . Dar asta nu inseamna ca trebuie sa accept umilinta la care sunt supusi din cauza obedientei conducatorilor de azi ai Romaniei ; obedienta generata de suficienta, lasitate, incompetenta, clientelism si prostie pura !

Eu nu ma supar pe Europa ca nu ne primesc in Schengen – ci pe lasii si incompetentii romani care puteau si trebuiau sa ne bage in Schengen ! Nu ma supar pe Europa ca ne da ( la misto ) 10 milioane de Euro sa despagubim toti fermierii si agricultorii romani loviti de masurile luate de UE – ci pe lasii si incompetentii romani care au acceptat asta fara sa cracneasca !

Nu ma supar pe Europa ca ne cere sa inchidem centralele pe carbune din Oltenia ( desi in Polonia si Germania le redeschid ) – ci pe lasii si incompetentii romani care au luat decizia chiar sa “devanseze” inchiderea !

Nu ma supar pe Europa ca numeste pensiile militare ca fiind “speciale” cat timp Guvernul Romaniei si PNL, conduse de un militar impus de Presedintele Iohannis, nu explica clar si ferm ca pensiile militare nu sunt speciale ; ma supar pe austrieci ca isi protejeaza padurile lor si le taie pe ale noastre – ci pe lasii si incompetentii romani care se duc in Europa sa ia “premii” pentru faptul ca tac din gura si aproba orice e rau pt noi si bine pentru altii !

Nu ma supar pe ucraineni ca sapa Bastroe si interzic limba romana , ca inunda piata agricola din Romania cu produse ieftine midificate genetic – ci pe lasii si incompetentii romani care ne “vand” cand merg in vizite oficiale la Bruxelles sau la Kiev si pe urma ne spun sa tacem din gura ca “fac expertii o analiza”!

Cred ca datele sociologice si analiza de mai sus se refera la faptul ca romanii nu ii mai suporta pe lasii si incompetentii care ne conduc acum si stau linistiti pentru ca , daca fac orice le cere cineva din Europa, ii doare fix in “avionul privat” de ce spunem noi !

Cred ca indignarea si scarba romanilor fata de “arendasii” care ne conduc ( “chelnerii” cum le spune Ion Cristoiu ) se confunda cu sentimentele “anti europene”; in 2014 nu era nimeni din Romania antieuropean ; dupa 9 ani de “Regim Iohannis” si “Guvernele Mele” – asta e situatia! In 2024 ne “desteptam” sau iar ne lasam prostiti si jecmaniti ca in 2014 ?”, a scris Victor Ponta, miercuri, pe Facebook.