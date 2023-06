Viitorul ministru al Dezvoltării ar dori să înceapă procesul de comasare a unităților administrativ-teritoriale: „E adevărat că vom crea nemulțumiri, că unii primari mi se vor urca în cap”

Adrian Veștea, propus să preia Ministerul Dezvoltării, susține că se pot face pași mici încă din mandatul său pentru unificarea unor județe, prin creionarea unei strategii care să poată fi pusă în aplicare după alegerile din 2024, transmite .

Ce a spus viitorul ministru al Dezvoltării despre comasarea de UAT-uri

El a declarat, miercuri, la Digi 24, că și-ar aduce „tot aportul” pentru crearea unor premise astfel încât „viitorul guvern să poată pune în aplicare comasarea unor unități administrativ-teritoriale”, dacă se dorește o strategie pentru reorganizarea administrativ-teritorială a României.

Adrian Veștea susține că o asemenea reorganizare nu se poate face într-un an, dar că se pot face pași importanți pentru realizarea unei strategii viabile. Oficialul a vorbit despre cazul „Regiunii Centru”, pe care a reprezentat-o ca președinte al Consiliului Județean Brașov.

„Eu am spus mereu că ar fi mult mai bună capacitatea administrativă în cazul comasării unor UAT-uri, respectiv a unor județe din actualele regiuni de dezvoltare, pentru a putea gândi și implementa proiecte strategice pe termen lung…. La nivelul regiunii Centru, noi am implementat proiecte în asociere cu județele învecinate (Sunt foarte multe astfel de proiecte de investiții derulate în parteneriate între județe – n.red). Dar reorganizarea juridică nu se poate face într-un an. Polonia a reușit, poate fi un model de succes, însă Franța a aplicat foarte multe referendumuri și nu a reușit să comaseze unele UAT-uri”, a afirmat viitorul ministru al Dezvoltării.

În opinia sa, o comasare a județelor din Regiunea Centru le-ar putea reduce numărul la două, iar o comasare similară ar putea fi gândită pentru toate județele din cele opt regiuni de dezvoltare.

„Eu nu m-am cramponat niciodată de funcții. Am plecat și din primărie, mâine îmi dau demisia și din funcția de președinte de Consiliu Județean. Primarii și șefii de consilii județene trebuie să înțeleagă că a venit momentul să ne raportăm la cetățean și la eficiența administrativă. E adevărat că vom crea nemulțumiri, că unii primari mi se vor urca în cap, vor zice că pe unii i-am favorizat, dar trebuie să ne asumăm că e necesar să avem un sistem eficient, să avem resurse și să ne asigurăm că banii merg către investiții și mai puțin către funcționarea administrativă”, a mai spus Adrian Veștea, la Digi 24.