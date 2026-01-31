B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov

Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov

Selen Osmanoglu
31 ian. 2026, 09:34
Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
Foto: Vlad Gheorghe / Facebook
Cuprins
  1. Numirea și atribuțiile oficiale
  2. Retragere din cursa pentru Primăria București
  3. Parcurs politic și profesional

Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a fost numit, vineri, consilier onorific al premierului Ilie Bolojan, cu atribuții legate de reforma administrativă și coordonarea relației Guvernului cu zona metropolitană București-Ilfov. Funcția este neremunerată și presupune, printre altele, analiza primăriilor pentru identificarea problemelor financiare.

Numirea și atribuțiile oficiale

Decizia oficială, publicată în Monitorul Oficial, precizează următoarele: „Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată.”

Pe lângă atribuțiile legate de reforma administrativă și zona metropolitană, Vlad Gheorghe va analiza primăriile pentru a identifica problemele financiare existente și va propune măsuri de remediere acolo unde este cazul, potrivit unor surse digi24.ro.

Retragere din cursa pentru Primăria București

În luna decembrie 2025, Vlad Gheorghe a candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, însă s-a retras din competiție. În urma retragerii, acesta le-a cerut susținătorilor să îl sprijine pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care a câștigat alegerile la șefia Primăriei Municipiului București.

Această decizie a fost interpretată de analiștii politici ca un semn de apropiere de PNL și de actuala echipă guvernamentală, în contextul în care Vlad Gheorghe va ocupa un rol direct în administrația centrală.

Parcurs politic și profesional

Vlad Gheorghe este apropiat al președintelui Nicușor Dan, cu care s-a afișat în campania pentru alegerile prezidențiale. Anterior, a activat ca europarlamentar din partea grupului Renew Europe, în cea de-a 9-a legislatură, pentru perioada 2020-2024.

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane din București (2004-2008) și a urmat un master în Drept Fiscal la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Numirea sa ca consilier onorific al premierului Ilie Bolojan marchează revenirea sa într-o funcție de responsabilitate în zona guvernamentală, într-un moment în care reforma administrativă și coordonarea proiectului pentru zona metropolitană București-Ilfov sunt priorități majore pentru Executiv.

Tags:
Citește și...
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Politică
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)
Politică
Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)
Bolojan, despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde din dobânzi / Dacă partidele nu livrează, în 2028 va fi un vot care va penaliza acest lucru
Politică
Bolojan, despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde din dobânzi / Dacă partidele nu livrează, în 2028 va fi un vot care va penaliza acest lucru
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Politică
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
Politică
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Politică
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Politică
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
Politică
Guvernul, prima reacție după stenogramele DNA: „Ilie Bolojan nu o cunoaște pe Adriana Georgescu”. Ce a mai transmis Dogioiu
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Politică
VIDEO: Comisia pentru anchetarea anulării alegerilor, un fiasco total. George Simion nu a venit, Călin Georgescu nu a venit. Dar la discursuri și la scandal sunt buni
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Politică
Concediile medicale sub lupă, între economii și nemulțumiri. Rogobete: „nu pot spune că această măsură este una perfectă”. Cum explică ministrul inechitățile create (VIDEO)
Ultima oră
12:39 - Pană masivă de curent în Chișinău și mai multe regiuni din Moldova. Ce au transmis autoritățile
12:04 - Antonio Guterres: „ONU riscă colaps financiar iminent”/ „Suntem prinși în capcana unui ciclu kafkian”
11:37 - Jaf și tortură în Gorj. Un bărbat de 30 de ani a fost legat și lovit de trei tineri
10:35 - Vremea, 31 ianuarie: ger extrem și polei în mai multe regiuni ale țării
09:53 - Raed Arafat cere limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale: „Nu este vorba despre cenzură, este vorba despre protecție”
09:08 - Zelenski confirmă armistițiul parțial: Rusia nu a atacat infrastructura energetică, dar continuă bombardamentele asupra orașelor
08:30 - Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan, pomeniți pe 31 ianuarie. Vindecători ai trupului și sufletului, martirizați pentru credință
23:56 - Hunedoara: 2 polițiști au salvat la limită un bărbat care se spânzurase. Cum au intervenit (FOTO)
23:40 - Mihai Trăistariu a surprins din nou după ce s-a tuns singur. Artistul a cerut părerea fanilor: „Zici că-s maică-mea” (FOTO)
23:32 - Trump, la ședința de guvern: Uite care-i treaba, data trecută m-am cam plictisit. N-am adormit, doar am închis ochii, că voiam să ies dracului de aici (VIDEO)