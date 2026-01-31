Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a fost numit, vineri, consilier onorific al premierului Ilie , cu atribuții legate de reforma administrativă și coordonarea relației Guvernului cu zona metropolitană București-Ilfov. Funcția este neremunerată și presupune, printre altele, analiza primăriilor pentru identificarea problemelor financiare.

Numirea și atribuțiile oficiale

Decizia oficială, publicată în Monitorul Oficial, precizează următoarele: „Începând cu data de 2 februarie, se acordă calitatea de consilier onorific al prim-ministrului domnului Vlad Dan Gheorghe. Activitate domnului Vlad Dan Gheorghe este neremunerată.”

Pe lângă atribuțiile legate de reforma administrativă și zona metropolitană, Vlad Gheorghe va analiza primăriile pentru a identifica problemele financiare existente și va propune măsuri de remediere acolo unde este cazul, potrivit unor surse digi24.ro.

Retragere din cursa pentru Primăria București

În luna decembrie 2025, Vlad Gheorghe a candidat pentru funcția de primar general al Capitalei, însă s-a retras din competiție. În urma retragerii, acesta le-a cerut susținătorilor să îl sprijine pe Ciprian Ciucu, candidatul PNL, care a câștigat alegerile la șefia Primăriei Municipiului București.

Această decizie a fost interpretată de analiștii politici ca un semn de apropiere de PNL și de actuala echipă guvernamentală, în contextul în care Vlad Gheorghe va ocupa un rol direct în administrația centrală.

Parcurs politic și profesional

Vlad Gheorghe este apropiat al președintelui Nicușor Dan, cu care s-a afișat în campania pentru alegerile prezidențiale. Anterior, a activat ca europarlamentar din partea grupului Renew Europe, în cea de-a 9-a legislatură, pentru perioada 2020-2024.

De profesie jurist, Vlad Gheorghe are 40 de ani. A absolvit Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane din București (2004-2008) și a urmat un master în Drept Fiscal la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Numirea sa ca consilier onorific al premierului Ilie Bolojan marchează revenirea sa într-o funcție de responsabilitate în zona guvernamentală, într-un moment în care reforma administrativă și coordonarea proiectului pentru zona metropolitană București-Ilfov sunt priorități majore pentru Executiv.