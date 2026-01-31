Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, lider al partidului DREPT, a reacționat public după ce a fost numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Într-un mesaj transmis pe , acesta și-a exprimat sprijinul ferm pentru reforma administrativă și a criticat risipa banului public, subliniind că taxele românilor trebuie să se întoarcă în beneficii reale pentru cetățeni.

Numire oficială, fără remunerație

Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial, începând cu data de 2 februarie, Vlad Gheorghe va avea calitatea de onorific al prim-ministrului, activitatea acestuia fiind neremunerată.

Fostul europarlamentar va contribui la proiectele de reformă administrativă promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, cu accent pe eficientizarea cheltuielilor publice și reorganizarea administrativ-teritorială.

Mesajul lui Vlad Gheorghe

În mesajul publicat pe Facebook, Vlad Gheorghe a transmis un apel ferm pentru eliminarea risipei și a practicilor care, în opinia sa, au afectat administrația publică timp de ani de zile.

„Încep munca de consilier al premierului. România nu se poate schimba în bine până când nu scăpăm de risipă şi hoţie. REFORMA ADMINISTRATIVĂ – peste tot în ţară şi în Bucureşti mai ales – trebuie să facă fix asta, să întoarcă banii din taxele şi impozitele românilor oneşti în beneficii TOT pentru ei”, a scris Vlad Gheorghe.

Acesta a criticat explicit modul în care sunt cheltuiți banii publici în unele administrații locale: „În Capitală şi în orice oraş şi comună din ţara asta, banii românilor trebuie să fie folosiţi în interesul românilor, nu pe câte trei rânduri de borduri anual, panseluţe, companii şi primării supradimensionate pentru aparatul de partid”.

Reorganizarea București-Ilfov, punct cheie

Vlad Gheorghe a făcut referire și la Primăria Capitalei, pentru care a candidat anterior, dar din cursa căreia s-a retras în favoarea liberalului Ciprian Ciucu. El a subliniat dezechilibrele dintre sectoare, Ilfov și Primăria Generală.

„Șase sectoare plus Ilfovul primesc miliarde, iar Primăria Generală București plătește datoriile. De zeci de ani structura asta nu a produs decât un oraș sufocat, căpușat, blocat într-o funcționare greoaie, fără responsabilitate, fără urmări”, a declarat acesta.

În opinia sa, reorganizarea administrativă a zonei metropolitane București-Ilfov este esențială pentru viitorul României: „Am susținut și susțin în continuare că reorganizarea administrativă, cu precădere în zonă metropolitană București-Ilfov este unul dintre punctele cheie ale transformării României într-o țară din care copiii noștri să nu mai vrea să plece”.

„Voi folosi ce știu și ce pot”

În final, Vlad Gheorghe a promis că se va implica activ în acest demers și i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru determinare.

„Voi folosi ce știu și ce pot ca să contribui la schimbarea pe care o așteptăm de zeci de ani”, a transmis acesta, mulțumindu-i premierului „pentru determinarea cu care merge înainte”.