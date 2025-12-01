Vlad Gheorghe, fostul europarlamentar, va anunța că se retrage din cursa pentru Primăria Generală a municipiului București. El va face anunțul marți, 2 decembrie, când își va declara susținerea pentru Ciprian Ciucu.

Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primărie

va anunța, conform unor surse politice, marți, 2 decembrie că se retrage din cursa pentru Primăria Generală a . Vlad Gheorghe s-a înscris în această competiție ca independent. Conform ultimelor sondaje de opinie, șansele sale de a obține un mandat de primar sunt foarte mici.

Potrivit surselor politice, după retragere, este de așteptat ca fostul europarlamentar să-și declare susținerea pentru candidatul PNL, .

Fost membru al USR, Vlad Gheorghe a încercat să-și reconstruiască cariera ca independent. El a atras atenția datorită apropierii de Nicușor Dan în campania pentru alegerile prezidențiale. În acest context, numele său a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al actualului președinte la Primăria Generală.

Sondajele de opinie l-au plasat pe ultimele poziții, în actuala campanie electorală, contrar speranțelor pe care și le-a făcut inițial. Rămâne de văzut câți dintre susținătorii săi îl vor urma și vor vota pentru Ciprian Ciucu.

Cine este candidatul care se retrage

Vlad Gheorghe are 40 de ani și a obținut o diplomă de licență la Facultatea de Drept, în cadrul Universități Româno-Americană, București (2004-2008). El deține și un master în Drept Fiscal, la Universitatea din București (2016-2017, fără disertație).

Gheorghe a intrat în politică în anul 2015, atunci când era voluntar al Uniunii Salvați Bucureștiul (USB).

El a fost ales în Parlamentul European, pe listele USR PLUS, în mandatul 2020-2024. A preluat mandatul lăsat liber de Clotilde Armand care a câștigat Primăria Sectorului 1. A demisionat din USR la începutul anului 2024, după un scandal intern și a activat ca independent.

Ce loc ocupă Vlad Gheorghe în sondaje

Retragerea lui Vlad Gheorghe era cumva previzibilă având în vedere poziția sa în sondajele de opinie. Un sondaj pe care l-a dat chiar el publicității, zilele trecute, îl plasa pe locul 5, la egalitate cu Ana Ciceală, susținută de partidul SENS.

În alte sondaje, însă, date publicității de alți candidați, fostul europarlamentari nu apare, fiind trecut la „și alții”.

Este și cazul ultimei cercetări sociologice dată publicității de Atlasintel, dată publicității de Hotnews. El este cotat cu 0,9% din intențiile de vot. Este o poziție mult în spate față de Ana Ciceală, care se situează pe locul patru cu 8,4% din opțiunile de vot.