Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei

Adrian A
28 nov. 2025, 11:38
Sondaj Sursa foto: B1tv
Cuprins
  1. Primii patru candidați, despărțiți de câteva procente
  2. Cine cred bucureștenii că va fi primar
  3. Părerea despre București

Un nou sondaj, realizat de CIRA, arată că lupta la vârful clasamentului este destul de strânsă. patru candidați sunt în cărți pentru Primăria Capitalei.

Primii patru candidați, despărțiți de câteva procente

Potrivit sondajului realizat de CIRA, primul în preferințele bucureștenilor este Daniel Băluță. Actualul primar al Sectorului 4 este creditat cu 24% din voturi. Urmează, la 3 procente, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. Liberalul strânge deocamdată 21% din sufragiile bucureștenilor.

Mai jos cu două puncte procentuale este Anca Alexandrescu. Suveranista susținută de AUR ar lua 19% din voturile bucureștenilor. Iar ultimul din cei patru care au șanse la Primăria Capitalei este Cătălin Drulă. Candidatul USR ar strânge deocamdată 18% din voturile bucureștenilor, fiind doar la un pas în urma Ancăi Alexandrescu.

Departe de tot de cei patru, sunt Vlad Gheorghe și Ana Ciceală, fiecare cu câte 5% din voturile bucureștenilor.

Cine cred bucureștenii că va fi primar

În altă ordine de idei, potrivit sondajului, cei mai mulți bucureșteni îl văd primar pe Daniel Băluță. Indiferent de preferințele de vot al celor care au răspuns la cercetarea celor de la CIRA.

Astfel, 27% dintre participanții la sondaj îl dau ca primar pe actualul primar al Sectorului 3, în timp ce alți 23% merg pe mâna lui Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6.

Doar 18% dintre bucureșteni o văd primar pe Anca Alexandrescu, în timp ce Cătălin Drulă este văzut pe fotoliul de la Primăria Generală de 15% dintre cei care au participat la cercetare.

Părerea despre București

Însă, cu oricine ar vota, majoritatea bucureștenilor nu sunt deloc mulțumiți despre felul în care arată Capitala. Potrivit sondajului, 59% dintre participanții la studiu spun că Bucureștiul arată rău, în timp ce 34% sunt mulțumiți de cum arată Capitala.

Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie, pe un eșantion de 1.182 de cetățeni. Metoda de culegere a datelor a fost recrutarea digitală aleatorie, iar marja de eroare este de plus/minus 3%.

