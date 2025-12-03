B1 Inregistrari!
Vor crește taxele și impozitele anul viitor? Răspunsul dat de președintele Nicușor Dan (VIDEO)

Ana Maria
03 dec. 2025, 14:29
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat miercuri, în timpul unei declarații de presă, dacă poate să garanteze românilor că anul viitor nu vor exista creșteri de taxe și impozite, în condițiile în care România trebuie să facă o economie de aproximativ 2% din PIB pentru a se încadra în ținta de deficit de 6%. Tema creșterea taxelor în 2025 a devenit una dintre cele mai discutate în ultimele săptămâni, pe fondul presiunilor bugetare.

În răspunsul său, președintele a subliniat că, în viziunea sa, nu există în acest moment motive care să justifice noi majorări de taxe. El a precizat că nici în interiorul Coaliției nu se discută oficial despre astfel de măsuri.

Ce măsuri au fost deja aplicate și cum influențează bugetul

Nicușor Dan a atras atenția că pachetul de ajustări, inclusiv modificările de TVA, este deja în vigoare și produce efecte vizibile. Aceste măsuri au afectat bugetul pe 2025 timp de cinci luni, urmând ca în 2026 impactul să fie complet, pe 12 luni.

Conform datelor prezentate, deficitul bugetar a coborât de la aproape 10% la o valoare estimată între 8,3% și 8,4%. Menținerea acelorași măsuri ar permite, potrivit estimărilor președintelui, atingerea unui nivel de aproximativ 6,5%.

„Un lucru important pe care vreau să-l spun este că Coaliția a luat niște măsuri care se aplică proporțional, adică pe TVA e aceeași măsură care a fost luată și care pe bugetul pe 2025 a impactat 5 luni, în bugetul pe 2026 va impacta 12 luni. Dacă cu măsurile de acum noi am reușit să coborâm de undeva pe la 10, unde eram în realitate, la 8,3-8,4, că pe aici o să ne încadrăm, cu aceleași măsuri deja suntem undeva pe la 6,5, în opinia mea., a spus președintele.

Vor exista creșteri de taxe? Ce opțiuni alternative sunt luate în calcul

În lipsa creșterii taxelor în 2025, Coaliția ar putea analiza amânarea sau reducerea unor investiții, o variantă pe care președintele o consideră „complicată”, dar posibil necesară pentru respectarea obligațiilor bugetare asumate inclusiv în raport cu instituțiile europene.

Niciunul din partidele din coaliție nu vorbește de creșteri de taxe. Poate e posibil să se mai reducă niște investiții, să se mai eșaloneze niște investiții. Asta e o discuție care o să fie complicată. O să fie o discuție complicată în Coaliție. Tot timpul când tai e complicat, dar pe taxe nu văd.„, a mai adăugat Nicușor Dan.

