Serviciile Amazon au căzut. Zeci de aplicații nu mai funcționează

Unitatea de servicii cloud a Amazon a căzut. Probleme de conectivitate în toată lumea

Serviciile Amazon, afectate și în România

Problemele au început în cursul dimineții de luni și par să fie legate de o defecțiune la Amazon Web Services ,platforma de cloud computing care găzduiește numeroase servicii online. Potrivit Downdetector, un site care monitorizează întreruperile serviciilor online, peste 2.000 de utilizatori din SUA au raportat probleme cu AWS. Însă probleme au fost și pentru utilizatorii din țara noastră.

indică, de asemenea, că platforme populare precum Snapchat, Roblox, Vodafone și Coinbase se numără printre cele afectate de întrerupere, subliniind amploarea și rapiditatea impactului. Iar în Marea Britanie au fost afectate și unele bănci. Lloyds, precum și filialele sale Halifax și Bank of Scotland, se confruntă toate cu mii de reclamații privind întreruperi ale serviciilor.

De asemenea, mai multe platforme media, inclusiv Disney, Prime Video și The New York Times, au fost de asemenea afectate și că clienții AWS nu au putut raporta problema direct deoarece sistemul automatizat de ticketing pentru suport a căzut la rândul său.

Pe pagina sa de stare a serviciilor, AWS a confirmat că se confruntă cu „rate crescute de erori și latențe” care afectează mai multe servicii. „Suntem implicați activ și lucrăm atât pentru a atenua problema, cât și pentru a înțelege cauza principală”, a transmis compania.

Lista completă a serviciilor care au căzut

Amazon, Alexa, Amazon Music, Prime Video, Amazon Web Services, Ancestry, Asana, Atlassian.

Bank of Scotland, Blink Security, BT.

Canva, Clash Of Clans, Clash Royale, Coinbase

Dead By Daylight, Duolingo

EE, Epic Games Store, Eventbrite

Flickr, Fortnite.

Halifax, Hay Day, HMRC, IMDB.

Jira.

Life360, Lloyds Bank.

My Fitness Pal.

Peloton, Perplexity AI, Playstation Network, Pokemon Go.

Ring, Roblox, Rocket League.

Signal, Sky, Slack, Smartsheet, Snapchat, Square.

Tidal.

WhatsApp, Wordle.

Xero.

Zoom.