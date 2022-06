Ce s-a ales de cele 6,6 kilograme de aur câștigate de Gabriela Szabo la Golden Four, în 1997

Fosta mare sportivă a povestit că a avut de ales între lingourile de aur și valoarea lor în bani și a preferat aurul.

”Eu nici nu știam că alerg în Golden Four sau că, la final, trebuie să împărțim lingourile de aur. Efectiv n-am știut, vă spun cu toată sinceritatea. Atunci a fost o presiune pe umerii mei, să nu pierd ultima cursă. Și n-am pierdut-o. Am câștigat-o și, la final, a venit președintele Federației Internaționale de Atletism, m-a pus într-o mașină decapotabilă, am făcut turul de onoare al pistei de la Berlin și la final am împărțit 20 de kilograme de aur cu ceilalți doi câștigători.”

Gabriela Szabo, medaliată cu aur în proba de 5.000 de metri de la Jocurile Olimpice din 2000, este directorul general al CSM București

“Nu vă imaginați că s-au dat lingourile de aur și am venit cu ele prin aeroport. Ți s-a dat posibilitatea să alegi, lingourile sau banii. La momentul respectiv am ales lingourile. Da, ele sunt într-o bancă. Cert este că lumea trebuie să înțeleagă că eu, Gabi Szabo, mi-am făcut bănuții cu foarte multă muncă”, a declarat Gabriela Szabo, într-un interviu realizat de ziarul Gândul.

De-a lungul timpului s-a vorbit despre declarația de avere a Gabrielei Szabo și, nu o dată, despre lingourile de aur pe care le-a câștigat atunci când, în 1997, a concurat în Golden Four.