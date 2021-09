Cine este tatăl Emmei Raducanu. Românul mutat în Marea Britanie și-a schimbat numele

Emma Raducanu, jucătoarea de 18 ani care a impresionat lumea sportului, după ce a câștigat US Open, a recunoscut că are un tată greu de mulțumit. Sportiva crescută în Marea Britanie și născută în Canada are părinți originari din China și România.

În conferințele de presă, Emma Raducanu a declarat că părinții săi sunt foarte stricți cu tânăra sportivă, atunci când vine vorba despre educație. În urmă cu câteva luni, Raducanu dădea examene la școală, iar la scurt timp a ajuns una dintre cele mai importante tenismene din lume. La US Open a făcut un adevărat maraton. A venit din calificări și s-a impus fără a pierde vreun set.

După succesul de la US Open, sportiva din Marea Britanie a povestit că până și tatăl ei a rămas uimit de super-performanța fiicei.

„(…) Am vorbit cu părinţii mei. Nu vorbim prea mult despre tenis împreună. În aceste momente, ei vor mai ales să ştie cum sunt. Mi-aş fi dorit să fie aici pentru a sărbători împreună, dar mă privesc de acasă şi sunt mândri.

Tatăl meu mi-a spus: ‘Eşti chiar mai puternică decât credea tatăl tău’. M-a liniştit. Este foarte greu de mulţumit, dar astăzi am reuşit să o fac. După joc, am făcut un duş, am făcut aceeaşi rutină ca de obicei. Nici nu ştiu când voi merge acasă. Habar n-am ce să fac mâine. Încerc să profit de moment. Acum nu este momentul să ne gândim la viitor, să planificăm ceva, să facem orice programare… Nu ştiu. Şi nu-mi pasă. Profit de viaţă”, a declarat Raducanu, după succesul de la US Open.

Emma Raducanu, milionară la 18 ani

US Openul a fost primul titlu câștigat de Emma Raducanu, în întreaga sa carieră. De asemenea, britanica a devenit prima câștigătoare de Grand Slam din istorie venită din calificări.

2,5 milioane de dolari a încasat Raducanu, după US Open. Tânăra în vârstă de 18 ani s-a făcut remarcată în vara acestui an, la Wimbledon, unde a ajuns până în optimi.

Emma Raducanu a câștigat în scurta ei carieră, până să ajungă la US Open, circa 300.000 de dolari, din care aproape 270.000 de dolari doar în 2021.

Cine este tatăl Emmei Raducanu

Ian Raducanu, în vârstă de 50 de ani, este tatăl câștigătoarei de la US Open. Românul stabilit în Marea Britanie și-a schimbat numele, după ce în certificatul de naștere a fost numit Ion Răducanu.

Mama sportivei se numește Renee, născută în Shenyang, China și lucrează în domeniul finanțelor. Familia Raducanu locuiește într-un cartier liniștit, din sud-estul Londrei, zona Bromley, Kent.