Gică Hagi este favorit să preia funcția de la Mircea Lucescu. Ședința Comisiei Tehnice a FRF, prezidată de Mihai Stoichiță, a întocmit, vineri, o listă de propuneri de selecționer, care urmează să fie înaintată Comitetului Executiv al FRF miercuri, 8 aprilie. Decizia finală va fi luată de Comitetul Executiv, prin vot.

Stoichiță: Există bănuiala că va veni domnul Hagi

„Majoritar în opțiuni este Gică Hagi, dar și Iordănescu e în continuare în topul preferințelor membrilor, ca procedură a fost făcută o listă de antrenori prezentată de la fiecare, o listă pe care ulterior am prezentat-o domnului președinte. Am făcut împreună numărătoarea, pentru a nu greși. Mandatul trebuie obținut în Comitetul Executiv, propunerea a fost făcută, noi suntem for consultativ, nu decizional.

Ce am avut de făcut, misiunea noastră s-a încheiat, am propus numele pentru selecționerul României. Nu comentez ce spun alte persoane. Există că va veni domnul Hagi.

După ce o să se încheie negocierile cu domnul președinte o să fie prezentat domnul selecționer. Procedura este mandatarea președintelui. O să demareze negocierile cu Gică Hagi și apoi va fi prezentat”, a spus Mihai Stoichiță, în conferința de vineri, potrivit

Lista de propuneri pentru funcția de selecționer

Stoichiță s-a arătat apoi încrezător că Hagi „va reuși să aducă un alt entuziasm, o altă viziune asupra modului în care trebuie să joci fotbal”.

Totuși, există o listă întreagă de variante pentru postul de selecționer: