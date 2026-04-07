Sorin Grindeanu: „Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi. Drum lin, Il Luce!"

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 21:35
Mircea Lucescu în tinerețe. Sursa foto: Corviniștii / Facebook

Sorin Grindeanu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a transmis un mesaj de condoleanțe la moartea marelui antrenor Mircea Lucescu. 

Grindeanu: Lucescu, un simbol

„Lumea sportului a pierdut astăzi un simbol, un jucător și un antrenor emblematic, iar noi toți un om valoros care ne-a inspirat prin firea sa puternică și determinarea de care constant a dat dovadă.

Mircea Lucescu rămâne un model pentru noi!

Suntem alături de familia lui și de cei apropiați.

Drum lin, Il Luce!”, a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani.

Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30. „Generatii intregi de romani au crescut cu imaginea sa in suflet, ca un simbol national. Dumnezeu sa il odihnească”, a mai transmis unitatea medicală.

Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Sport
Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Sport
Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Sport
Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Sport
Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Sport
Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Sport
Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Sport
Mesajul lui Gigi Becali la moartea lui Mircea Lucescu: Slava lumească nu poți să o iei cu tine, niciun campionat, nicio cupă. Toate sunt ca umbra
Echipa națională de fotbal: „Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși”
Sport
Echipa națională de fotbal: „Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși”
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
Sport
Fotbalul românesc reacționează după moartea lui Mircea Lucescu. Ce mesaje au transmis cluburile
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
Eveniment
Ilie Dumitrescu a reacționat după moartea lui Mircea Lucescu: „Este o pierdere imensă”
Ultima oră
23:11 - Cinci avioane americane Boeing KC-135 Stratotanker au decolat marți seară din București spre Orient
22:57 - Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soția: „Eu eram în mijlocul tramvaiului…”
22:56 - Reacții din zona politică după moartea lui Mircea Lucescu. Ce au transmis Marcel Ciolacu și Mircea Abrudean: „În această seară, fotbalul românesc a devenit mai sărac”
22:51 - Mesajul de condoleanțe transmis de „inamicul” lui Mircea Lucescu: „A făcut totul pentru fotbal”
22:35 - Gică Hagi, în lacrimi: Lucescu a fost ca un părinte pentru mine. Mi-a dat curaj, mi-a dat încredere. Îi mulțumesc (VIDEO)
22:30 - Adrian Mutu, omagiu pentru „Il Luce”: „Este cel mai mare antrenor pe care l-a avut România”
22:25 - Mihai Stoica, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Ce poveste personală a dezvăluit după dispariția antrenorului
22:12 - Cristi Dulca, în lacrimi după moartea lui Mircea Lucescu: „A fost ca un tată pentru noi”
22:12 - Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc
22:08 - Gică Popescu, mesaj emoționant după moartea lui Mircea Lucescu. Cum și-a luat rămas-bun fostul fundaș de la antrenorul său (VIDEO)