Moartea lui Mircea Lucescu a generat reacții emoționante și din partea foștilor mari jucători pe care i-a antrenat de-a lungul carierei. Printre aceștia, Gică Popescu a transmis un mesaj personal, în care a vorbit despre impactul profund al antrenorului.

Ce a transmis Gică Popescu

Fostul mare fundaș a reacționat rapid după aflarea veștii și a publicat un mesaj pe rețelele sociale, însoțit de un clip emoționant. În imagini, Popescu apare îmbrățișându-l pe , într-un moment care reflectă relația apropiată dintre cei doi.

Gică Popescu a colaborat cu Mircea Lucescu în perioada petrecută la Galatasaray, între 1997 și 2001, una dintre cele mai importante etape din cariera sa, scrie gsp.ro. Sub comanda tehnicianului român, echipa a obținut performanțe notabile pe plan intern și european.

În mesajul său, Popescu a subliniat devotamentul total al antrenorului față de și influența sa asupra generațiilor de jucători. „A iubit atât de mult fotbalul, încât i-a dedicat viața până în ultimul minut.”

El a evidențiat dimensiunea pierderii pentru sportul românesc, dar și pentru cei care au lucrat direct cu Mircea Lucescu de-a lungul anilor. „O pierdere uriașă pentru tot sportul românesc, pentru noi, cei care am avut șansa să-i fim jucători, dar și pentru generațiile întregi de suporteri care s-au bucurat de performanțele unei cariere unice în istorie. Rămas bun, Nea Mircea”.