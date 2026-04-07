Bolojan: Generațiile viitoare îl vor ști pe Mircea Lucescu drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc

Traian Avarvarei
07 apr. 2026, 22:12
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Premierul Ilie Bolojan, președintele PNL, i-a mulțumit lui Mircea Lucescu pentru „momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă”. Bolojan a afirmat că generațiile viitoare îl vor ști pe Lucescu drept „antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc”.

Ilie Bolojan: Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare!

„Mircea Lucescu a însemnat fotbal, cu „F” mare pentru cel puțin trei generații. Cei mai norocoși l-au văzut jucând pentru Dinamo București în anii 60 și 70. L-au văzut în rolul de căpitan al naționalei la meciurile Campionatului Mondial din 1970.

Alții abia se nășteau atunci când a început să antreneze. Chiar și cei mai tineri îl cunosc drept legendarul antrenor al lui Șahtior Donets, Galatasaray sau Beșiktaș.

Generațiile viitoare îl vor ști drept antrenorul legendar de al cărui nume se leagă cei mai buni ani ai fotbalului românesc.

Mulțumim, Mircea Lucescu, pentru momentele extraordinare pe care ni le-ai oferit, pe teren sau de pe bancă!
Dumnezeu să îl ierte!

Condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani. Spitalul Universitar București a transmis că decesul a fost pronunțat în jurul orei 20.30.

FRF a anunțat că va organiza un moment de reculegere în memoria antrenorului, iar procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată.

