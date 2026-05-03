Fostul selecționer Victor Pițurcă a numit cel mai talentat fotbalist român pe care l-a văzut vreodată. Și nu e Gheorghe Hagi.

Cine a fost cel mai bun fotbalist român, în viziunea lui Pițurcă

Victor Pițurcă e de părere că Nicolae Dobrin a fost peste jucători ca Gheorghe Hagi sau Ilie Balaci.

De altfel, Pițurcă s-a antrenat alături de Dobrin la Universitatea Craiova. El e convins că FC Argeș a avut strălucirea pe care a avut-o în anii 70′ datorită lui Nicolae Dobrin.

„Dobrin a stat și el o perioadă la Craiova, dar Universitatea nu a reușit să-l legitimeze. Jucam miuțe cu el la antrenament, iar cât am stat la Pitești am avut onoarea să joc cu el. Un jucător incredibil, fantastic!

N-am văzut așa jucător. Aș spune că a fost cel mai talentat. Mai talentat decât el nu a fost nimeni. Fiecare jucător e reprezentat de trofeele câștigate și cifrele individuale.

Dobrin, cu o echipă din provincie, a obținut niște performanțe extraordinare, iar o mare parte i s-au datorat lui. Un jucător fantastic”, a susținut Victor Pițurcă, potrivit

Palmaresul lui Nicolae Dobrin

Nicolae Dobrin a jucat la Dinamo Piteşti (1962-1967), FC Argeş (1967-1980 şi 1982-1983) și CS Târgovişte (1981-1982), notează

El a marcat 111 goluri în Divizia A, 8 în cupele europene și 6 în echipa naţională.

A fost campion al României cu FC Argeş (1972 şi 1979) și declarat de trei ori cel mai bun fotbalist român (1966, 1967, 1971).