B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători

Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători

Răzvan Adrian
05 sept. 2025, 17:48
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Foto: Hepta.ro / Sputnik / Grigory Sysoev

Căpitanul naționalei Franței, Kylian Mbappe, a declarat că problema principală a fotbalului din zilele noastre nu este numărul de meciuri, ci lipsa de timp pentru recuperare.

Starul lui Real Madrid consideră că pauzele mai lungi ar îmbunătăți atât sănătatea jucătorilor, cât și calitatea spectacolului sportiv.

Cuprins:

  • Despre sezonul actual al lui Mbappe
  • Despre Club World Cup

Despre sezonul actual al lui Mbappe

În ultimul an, Mbappe a jucat 59 de meciuri pentru Real Madrid, debutând pe 14 august în Supercupa Europei și continuând până pe 9 iulie în semifinalele Cupei Mondiale a Cluburilor. De asemenea, a avut și șase apariții pentru echipa națională a Franței.

Chiar dacă sezonul s-a încheiat recent, atacantul a revenit imediat pe teren odată cu începutul La Liga, pe 19 august. Dacă Franța se va califica la Cupa Mondială, prima sa vacanță adevărată ar putea fi abia în vara anului viitor.

Întrebat despre frecvența meciurilor, fotbalistul a spus: „Jucăm prea mult? Nu, părerea mea s-a schimbat. În trecut credeam asta, dar acum înțeleg și punctul de vedere al celor care spun că, având salariile pe care le avem, trebuie să jucăm”, a declarat starul francez, conform France 24.

Despre Club World Cup

Mbappe a spus că introducerea Cupei Mondiale a Cluburilor a crescut dificultățile pentru echipele mari. „Noi abia ajungeam în sferturi, în timp ce alte echipe începuseră deja meciuri amicale. Era încă sezonul 2024/25 pentru noi, în timp ce alții treceau în 2025/26”, a explicat atacantul, potrivit sursei citate.

Fotbalistul a recunoscut că nici cei mai mari jucători din istorie nu au reușit să joace constant 60 de meciuri la cel mai înalt nivel. „Privesc multe meciuri, dar nu îmi amintesc să fi văzut vreodată un jucător, chiar și dintre cei mai mari din toate timpurile, să joace 60 de meciuri într-un sezon și să fie mereu la cel mai bun nivel”, a spus el.

El crede că soluția ar fi găsirea unor perioade mai bune pentru refacere: „Este o problemă care trebuie analizată, pentru că toată lumea ar avea de câștigat. Fanii ar vedea meciuri de o calitate superioară.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
Eveniment
Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
Eveniment
Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Externe
Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
Eveniment
Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Eveniment
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Eveniment
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Eveniment
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Eveniment
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Eveniment
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Ultima oră
18:51 - Zeci de constănțeni, păcăliți de un anunț fals de închiriere. Escrocul le-a produs o pagubă totală de 60.000 de lei
18:51 - Stomatologia viitorului la DENT ESTET: Cum schimbă AI experiența pacientului și tratamentele dentare
18:46 - Cristian Popescu Piedone a decis să plece din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu. Ce planuri ar avea
18:45 - Orașul din România unde o femeie plătește 13.000 lei/an pentru a ocupa un loc de parcare licitat de primărie. Cât au plătit alți șoferi
18:25 - Mihaela Borcea, dezvăluiri despre cumpenele prin care a trecut: „Viața mea a fost marcată de numeroase încercări, inclusiv intoxicația cu mercur de acum 14 ani”
18:22 - Putin condiționează negocierile cu Zelenski. Moscova, singurul loc acceptat pentru o întâlnire
18:19 - Scandal în REPER: Octavian Berceanu, proaspăt ales președinte al partidului, demisionează și acuză presiuni din interior: „A venit cu o propunere indecentă” / Ce acuzații aduce la adresa vechii conduceri (VIDEO)
18:16 - Belgian arestat după ce a încercat să introducă ilegal în România cinci irakieni. Unde erau ascunși doi dintre migranți
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)