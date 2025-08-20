B1 Inregistrari!
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu

Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu

Răzvan Adrian
20 aug. 2025, 09:52
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Sursă foto: Hepta.ro / Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Real Madrid a câștigat la limită prima partidă din noul sezon de La Liga, cu scor 1-0 cu Osasuna, grație unui penalty dat de Kylian Mbappe, informează AP News.

Meciul a marcat și debutul lui Xabi Alonso ca antrenor principal în campionat, pe banca echipei madrilene.

Cuprins:

  • Mbappe, decisiv de la punctul cu var
  • Un debut reușit pentru Xabi Alonso
  • Cum a fost finalul meciului

Mbappe, decisiv de la punctul cu var

Partida a avut loc marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu. După o primă repriză fără goluri, totul s-a schimbat în minutul 51, când Kylian Mbappe a intrat periculos pe partea dreaptă, a driblat și a fost faultat în careu.

Atacantul francez a transformat fără emoții lovitura de pedeapsă, aducând primul succes al sezonului pentru Real Madrid. Pentru Mbappe, a fost ceva obișnuit după ce sezonul trecut în La Liga s-a încheiat pentru el ca golgheter al clubului.

Un debut reușit pentru Xabi Alonso

Meciul a fost unul deosebit și pentru antrenorul Xabi Alonso, care se află la primul său sezon pe banca Realului, după ce l-a înlocuit pe Carlo Ancelotti, plecat la naționala Braziliei. Spaniolul a recunoscut emoția momentului:

„A fost special să fiu din nou aici ca antrenor, de neuitat. Sper că a fost prima din multele victorii ce vor fi sărbătorite aici”, a declarat Xabi, potrivit sursei citate.

Cum a fost finalul meciului

Deși madrilenii au încercat să își mărească avantajul, scorul a rămas 1-0. Finalul a fost marcat de momente tensionate, când Abel Bretones de la Osasuna a fost eliminat în minutul 94, după un fault

Real Madrid a început sezonul fără mai mulți jucători deoarece au fost accidentați, printre care: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick și Ferland Mendy. În etapa următoare, „los blancos” vor juca în deplasare cu Real Oviedo, iar Osasuna va întâlni Valencia.

