Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil

Gigantul tehnologic sud-coreean Samsung pregătește un nou model de smartphone care se va plia în trei părți. Dispozitivul va fi disponibil, însă, într-o ediție destul de limitată, de 50.000 de unități.

Samsung pregătește o supriză pentru fani

Prețurile mari îndepărtează utilizatorii

Producătorul de dispozitive electronice se pregătește să lanseze pliabil în trei, cu două balamale, susține publicația coreeană ET News. Lansarea ar fi programată pentru luna septembrie sau octombrie susțin autorii articolului.

Potrivit sursei citate, dispozitivul va intra pe piață în luna noiembrie, dar va fi produs într-o ediție limitată de doar 50.000 de unități. De altfel, Samsung produce smartphone-uri pliabile de mai mulți ani și se poate spune că are o experiență destul de mare. Acest nou dispozitiv va fi, însă, primul care va folosi două balamale pentru a se plia în trei bucăți.

Numărul redus de dispozitive care va fi lansat spre comercializare ar putea fi justificat de cercetările de piață care arată că utilizatorii nu sunt tocmai interesați. Producătorul coreean nu se așteaptă la o cerere foarte mare pentru smartphone-ul pliabil în trei.

Dezinteresul utilizatorilor ar putea fi justificat de prețul prea ridicat al dispozitivului. Este de așteptat ca un astfel de aparat, care se pliază în trei, să coste mai mult decât celelalte pliabile, destul de scumpe. Ultimele modele din seria Fold, de exemplu, se comercializează și cu prețuri de 2000 de euro.

Samsung a anunțat joi un nou eveniment Unpacked, însă noul nu va fi prezentat aici. La acest eveniment va fi lansat un model mai ieftin din seria Galaxy S25 și mai multe tablete.

Este de așteptat ca piața telefoanelor pliabile să devină mult mai dinamică anul viitor, când Apple urmează să lanseze primul iPhone pliabil.