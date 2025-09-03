B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil

Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 10:56
Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
Sursa foto: Hepta / DPA Images /

Gigantul tehnologic sud-coreean Samsung pregătește un nou model de smartphone care se va plia în trei părți. Dispozitivul va fi disponibil, însă, într-o ediție destul de limitată, de 50.000 de unități.

Cuprins:

  • Samsung pregătește o supriză pentru fani
  • Prețurile mari îndepărtează utilizatorii

Samsung pregătește o supriză pentru fani

Producătorul de dispozitive electronice Samsung se pregătește să lanseze smartphone pliabil în trei, cu două balamale, susține publicația coreeană ET News. Lansarea ar fi programată pentru luna septembrie sau octombrie susțin autorii articolului.

Potrivit sursei citate, dispozitivul va intra pe piață în luna noiembrie, dar va fi produs într-o ediție limitată de doar 50.000 de unități. De altfel, Samsung produce smartphone-uri pliabile de mai mulți ani și se poate spune că are o experiență destul de mare. Acest nou dispozitiv va fi, însă, primul care va folosi două balamale pentru a se plia în trei bucăți.

Numărul redus de dispozitive care va fi lansat spre comercializare ar putea fi justificat de cercetările de piață care arată că utilizatorii nu sunt tocmai interesați. Producătorul coreean nu se așteaptă la o cerere foarte mare pentru smartphone-ul pliabil în trei.

Prețurile mari îndepărtează utilizatorii

Dezinteresul utilizatorilor ar putea fi justificat de prețul prea ridicat al dispozitivului. Este de așteptat ca un astfel de aparat, care se pliază în trei, să coste mai mult decât celelalte pliabile, destul de scumpe. Ultimele modele din seria Fold, de exemplu, se comercializează și cu prețuri de 2000 de euro.

Samsung a anunțat joi un nou eveniment Unpacked, însă noul pliabil nu va fi prezentat aici. La acest eveniment va fi lansat un model mai ieftin din seria Galaxy S25 și mai multe tablete.

Este de așteptat ca piața telefoanelor pliabile să devină mult mai dinamică anul viitor, când Apple urmează să lanseze primul iPhone pliabil.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
IT&C
Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan
IT&C
O nouă fraudă pe internet. Infractorii folosesc imaginea lui Nicușor Dan
O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
IT&C
O nouă escrocherie cu criptomonede. Românii sunt avertizați să-și ia măsuri de prevedere
Efectul jocurilor video asupra inteligenței copiilor. Studiul care dă peste cap tot ce se știa până acum
IT&C
Efectul jocurilor video asupra inteligenței copiilor. Studiul care dă peste cap tot ce se știa până acum
Ultima oră
12:05 - Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
12:03 - 11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la școală, după ce unitatea de învățământ din sat a fost desființată
11:47 - Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu
11:33 - Marina Voica a împlinit 89 de ani. De ce nu și-a dorit niciodată să aibă copii
11:27 - CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state
11:24 - Reacție MAE după vizita lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă în China: „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin”
11:23 - Maria Avram de la „Insula Iubirii”, declarații cutremurătoare după ce a fost înșelată de Marius: „M-am gândit să-mi iau viața”
11:07 - Ministrul Apărării: În 2040 vor fi două baze foarte mari în Europa, baza de la Mihail Kogălniceanu şi baza de la Ramstein
10:55 - Crimă într-o clădire abandonată din Sectorul 1 al Capitalei. O femeie fără adăpost a fost arestată
10:27 - Prima zi de școală: cum îți pregătești copilul? Specialist: „Aceste gesturi arată că părintele este prezent, nu doar fizic, ci și emoțional”