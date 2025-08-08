B1 Inregistrari!
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC

Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC

Răzvan Adrian
08 aug. 2025, 20:48
Radu Drăgușin își ia adio de la Son Heung-Min cu un mesaj emoționant pe Instagram. Căpitanul sud-coreean a părăsit Tottenham și va juca în MLS, la Los Angeles FC
Sursa foto: Colaj / Instagram @radudragusin5

Radu Drăgușin, fundașul român al lui Tottenham Hotspur, a publicat un mesaj de apreciere pentru fostul său căpitan, Son Heung-Min, după plecarea acestuia în Major League Soccer.

Cuprins:

  • Cum și-a luat adio Drăgușin de la fostul căpitan
  • Ce urmează pentru Tottenham și penru Radu Drăgușin

Cum și-a luat adio Drăgușin de la fostul căpitan

Son Heung-Min, vedeta sud-coreeană și fost căpitan al echipei Tottenham, a fost transferat oficial la Los Angeles FC. Plecarea sa marchează finalul unei ere la clubul londonez, iar unul dintre colegii care au resimțit direct impactul a fost Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, care s-a alăturat echipei Spurs în ianuarie 2024, a dorit să îi mulțumească public lui Son pentru sprijinul acordat la începutul aventurii sale în Premier League:

„Căpitane

Când am ajuns la Spurs, ai fost unul dintre primii care m-a întâmpinat și m-a integrat în grup cât mai repede posibil. Ai dat mereu exemplu, nu te-ai plâns niciodată și, cel mai important, ne-ai motivat mereu pe mine și pe colegii noștri să ne depășim limitele. Ești cu adevărat o persoană unică și unul dintre cei mai buni din acest sport. Îți doresc toate cele bune pentru următorul capitol din viața ta”, a scris acesta în mesajul postat pe Instagram.

Ce urmează pentru Tottenham și penru Radu Drăgușin

Fără Son, Tottenham va fi nevoită să aleagă cine va purta banderola de căpitan. Pentru Drăgușin, provocarea rămâne să se impună cu adevărat în primul „11” și să devină o legendă pentru echipă.

