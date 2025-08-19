B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții

Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții

Răzvan Adrian
19 aug. 2025, 19:42
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Foto: Facebook Cupa României Betano

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj în urma scandalului izbucnit în mediul online cu privire la extragerea Play-Off-ului Cupei România Betano, afirmând că procesul a fost unul corect fără a exista nicio favorizare.

Cuprins:

  • Cum a avut loc procedura de tragere de sorți
  • Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesului
  • Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Cum a avut loc procedura de tragere de sorți

Tragerea la sorți a avut loc astăzi, la Casa Fotbalului, fiind coordonată de Gabriel Bordescu și Mihai Andrieș. Urnele fiind împărțite conform regulamentului.

Urna A cu 8 echipe în cadrul Superligii și Urna B cu 24 de echipe calificate din tururile anterioare.

Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesuluiț

Potrivit unui comunicat de presă, FRF recunoaște că urna folosită a fost mai mică decât cea folosită de obicei pentru amestecarea biletelor, dar spune că acest aspect nu a afectat corectitudinea extragerii. Tot procesul a fost realizat în fața reprezentanților unor cluburi și transmis în direct pe FRF TV, asigurând transparența acestora.

Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Federația a respins orice acuzație privind vreun aranjament, inclusiv în cazul meciului dintre Corvinul Hunedoara și Farul Constanța, reafirmând că extragerea s-a realizat cu echitate, transparență și integritate ca în orice competiție națională.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
Eveniment
Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
Politică
Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația
Eveniment
S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația
Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin
Eveniment
Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Externe
O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Eveniment
Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Eveniment
Alexandru Rogobete a acreditat oficial fizioterapia musculoscheletară în România. Declarațiile ministrului
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Eveniment
Problemă gravă pe autostradă, lăsată în seama a doi muncitori. „Nu fumează, din fericire, nu fumează. Beau bere!”
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Eveniment
Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Eveniment
Motivul real pentru care este golit Lacul Vidraru. Declarațiile Ministrului Energiei despre fake-news-urile apărute în mediul online
Ultima oră
22:38 - Detalii șocante despre tinerii care au murit în accidentul de pe A1: Ei s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Ce spun șoferul și martorii
22:26 - Deficitul bugetar, în centrul atenției publice. Alexandru Nazare explică de ce România trebuie să reducă dezechilibrele financiare
22:20 - S-a accidentat grav, după ce a căzut cu trotineta electrică! Vehiculul nu era înmatriculat. Cum au abordat polițiștii situația
21:59 - Încă un femicid în România: O femeie din județul Constanța a fost omorâtă de concubin
21:56 - O influenceriță din Spania și-a pierdut zborul către Puerto Rico după ce un chatbot AI i-a spus că nu are nevoie de viză. Ce a declarat aceasta
21:56 - Reacţia lui Gigi Becali, când a auzit că Gigi Nețoiu va candida la Primăria Capitalei: „O să-l facă praf, țăndări”
21:45 - Ministerul Energiei a anunțat încetarea situației de urgență-nivel criză, privind aprovizionarea cu țiței și motorină! Ce a transmis Bogdan Ivan, ministrul Energiei
21:34 - Un parlamentar finlandez s-a sinucis chiar în clădirea Legislativului. Ce dezvăluiri făcuse de curând
21:23 - Atenție! Ce scumpiri vor urma începând cu anul 2026: “Ne așteptăm la creșteri mari”
21:21 - Alexandru Nazare: „Pachetele fiscal-bugetare promovate acum sunt esențiale”/ „Reducerea deficitului nu este doar o chestiune tehnică”