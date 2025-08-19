Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis un mesaj în urma scandalului izbucnit în mediul online cu privire la extragerea Play-Off-ului Cupei România Betano, afirmând că procesul a fost unul corect fără a exista nicio favorizare.

Cuprins:

Cum a avut loc procedura de tragere de sorți

Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesului

Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Cum a avut loc procedura de tragere de sorți

Tragerea la sorți a avut loc astăzi, la Casa Fotbalului, fiind coordonată de Gabriel Bordescu și Mihai Andrieș. Urnele fiind împărțite conform regulamentului.

Urna A cu 8 echipe în cadrul Superligii și Urna B cu 24 de echipe din tururile anterioare.

Ce spun reprezentanții despre dimensiunea urnei și despre desfășurarea procesuluiț

Potrivit unui , FRF recunoaște că urna folosită a fost mai mică decât cea folosită de obicei pentru amestecarea biletelor, dar spune că acest aspect nu a afectat corectitudinea extragerii. Tot procesul a fost realizat în fața reprezentanților unor cluburi și transmis în direct pe FRF TV, asigurând transparența acestora.

Ce spune FRF despre acuzațiile aduse

Federația a respins orice acuzație privind vreun aranjament, inclusiv în cazul meciului dintre Corvinul Hunedoara și Farul Constanța, reafirmând că s-a realizat cu echitate, transparență și integritate ca în orice competiție națională.