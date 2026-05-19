Acasa » Știri Locale » Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”

Ana Beatrice
19 mai 2026, 08:17
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Conflictul din Ucraina golește Delta Dunării de turiști
  2. Alertele RO-Alert provoacă panică în rândul oamenilor din Tulcea
Vacanțele în Delta Dunării sunt tot mai des umbrite de teama provocată de războiul din Ucraina. Alertele repetate de drone și incidentele în care fragmente de obiecte cad în apropierea locuințelor îi fac pe mulți turiști să renunțe la planurile de concediu în zonă.

La Sulina, de exemplu, numărul vizitatorilor s-a înjumătățit anul trecut. Nici localnicii nu își mai ascund disperarea. Aceștia spun că primesc și câte 10 mesaje RO-Alert pe zi și cer autorităților să regândească modul în care este făcută alertarea populației.

Conflictul din Ucraina golește Delta Dunării de turiști

Deși războiul din Ucraina îi face pe mulți turiști să evite estul României, există și vizitatori care nu renunță la visul de a descoperi Delta Dunării. Nicole și Awlo, doi turiști din Washington, au venit special pentru a vedea această zonă spectaculoasă. Cei doi spun că Delta Dunării se numără printre cele mai frumoase locuri din lume.

„Mi-am dorit să vin aici de mic copil. Suntem entuziasmați, dar conștienți că în zonă este conflict. Asta nu ne împiedică, însă, să vedem ceea ce credem noi că este unul dintre cele mai frumoase locuri din lume”, a precizat Awlo. Nicole spune că a aflat încă din momentul rezervării vacanței că în zonă există restricții de zbor, însă asta nu a speriat-o. „De la București am venit cu trenul aici și nu, nu îmi fac griji!”, a spus ea pentru Digi24.

Astfel de turiști sunt însă tot mai puțini. Teama provocată de războiul de la graniță și alertele repetate de drone îi determină pe mulți să își schimbe planurile de vacanță. Potrivit președintelui Organizației de Management al Turismului Tulcea, numărul turiștilor din județ a scăzut anul trecut cu 8% comparativ cu acum doi ani. În unele zone, situația este însă mult mai gravă. „Sunt unele locuri, cum e Sulina, de exemplu, unde scăderea e una dramatică – de 50%”, a declarat acesta.

Autoritățile locale cred că mesajele RO-Alert contribuie la starea de panică. Primarul municipiului Tulcea susține că turiștii se sperie atunci când primesc alerte pe telefoane. Mai mult, ajung să creadă că pericolul este iminent. „Turiștii intră în panică, transmit prietenilor lor că au auzit bombe. Dacă este posibil, să adapteze modul în care transmit alerta. Poate este posibil să fie o alertă graduală, în funcție de distanță”, a spus edilul pentru sursa menționată.

Alertele RO-Alert provoacă panică în rândul oamenilor din Tulcea

Nu doar turiștii sunt afectați de tensiunile provocate de războiul din Ucraina, ci și oamenii care trăiesc zi de zi în Delta Dunării. Localnicii spun că alertele RO-Alert au devenit aproape permanente și că starea de anxietate este tot mai greu de suportat.

„Primim tot timpul. E stresant. Sunt bune că te anunță, dar unde să te duci?!”, a spus o femeie din zonă. O altă localnică a declarat că uneori telefoanele sună neîncetat. „Primim și câte 10 RO-Alert-uri pe zi. Consider că sunt benefice, doar că sunetul, alarma, sunt destul de cutremurătoare”, a precizat ea.

Oamenii cred că mesajele de avertizare îi sperie și pe turiști, care aleg să evite zona de teamă că pericolul este iminent. „Normal, sigur că da. Dumneavoastră ați veni, dacă se dă peste tot că e pericol?! Nu ați mai veni…”, a răspuns o altă localnică, întrebată dacă alertele afectează turismul.

Temerile nu sunt însă complet nefondate. De la începutul războiului din Ucraina, peste 15 drone sau fragmente de drone s-au prăbușit pe teritoriul României, cele mai multe dintre ele în județul Tulcea.

16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
16:03 - Milionarii care s-au plictisit de casele lor de vacanță au găsit o metodă inedită de a călători