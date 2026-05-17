Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri organizate din Brăila.

Cum s-a produs atacul în care a fost implicat un bărbat în vârstă de 50 de ani

Conflictul a izbucnit după ce bărbații petrecuseră mai multe ore alături de alți cunoscuți. Agresorul are 34 de ani și l-a atacat cu un cuțit pe amicul său mai în vârstă, lovindu-l în zona piciorului.

Victima a încercat să se salveze și a fugit din curte. Acesta s-a prăbușit la pământ după doar câteva zeci de metri parcurși pe stradă.

au sunat imediat după ajutor, însă echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Anchetatorii suspectează că lovitura de cuțit a atins artera femurală și a provocat o sângerare masivă.

Ce măsuri au luat anchetatorii împotriva suspectului

l-au reținut rapid pe agresorul de 34 de ani și l-au dus direct la audieri pentru a stabili exact de la ce a pornit conflictul. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz sub coordonarea unui procuror.

Tragedia a lăsat în urmă multă suferință în familie, deoarece victima atacului avea doi copii. Anchetatorii urmează să stabilească încadrarea juridică exactă a faptei în funcție de rezultatele necropsiei.