Acasa » Știri Locale » Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul

Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 13:44
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Cum s-a produs atacul în care a fost implicat un bărbat în vârstă de 50 de ani
  2. Ce măsuri au luat anchetatorii împotriva suspectului

Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri organizate din Brăila.

Cum s-a produs atacul în care a fost implicat un bărbat în vârstă de 50 de ani

Conflictul a izbucnit după ce bărbații petrecuseră mai multe ore alături de alți cunoscuți. Agresorul are 34 de ani și l-a atacat cu un cuțit pe amicul său mai în vârstă, lovindu-l în zona piciorului.

Victima a încercat să se salveze și a fugit din curte. Acesta s-a prăbușit la pământ după doar câteva zeci de metri parcurși pe stradă.

Martorii au sunat imediat după ajutor, însă echipajul medical sosit la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Anchetatorii suspectează că lovitura de cuțit a atins artera femurală și a provocat o sângerare masivă.

Ce măsuri au luat anchetatorii împotriva suspectului

Polițiștii l-au reținut rapid pe agresorul de 34 de ani și l-au dus direct la audieri pentru a stabili exact de la ce a pornit conflictul. Oamenii legii continuă cercetările în acest caz sub coordonarea unui procuror.

Tragedia a lăsat în urmă multă suferință în familie, deoarece victima atacului avea doi copii. Anchetatorii urmează să stabilească încadrarea juridică exactă a faptei în funcție de rezultatele necropsiei.

Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
O femeie din Alba a rămas fără 55.000 de lei. Cum au acționat escrocii
Grupare suspectată de camătă și trafic de droguri, destructurată în Gorj. DIICOT cere arestarea membrilor rețelei
Magheru, „culoar de tranzit” fără viață. Primăria Capitalei pregătește un redesign complet al bulevardului prin concurs internațional
ISU Neamț infirmă exploziile din Pipirig și arată că imaginile sunt false
Agent șef de poliție din Timiș, reținut pentru agresiune sexuală. Victima e o fată de 19 ani (VIDEO)
Exercițiu major de intervenție pe autostrada A3. Planul Roșu a fost activat într-un scenariu cu 14 victime și risc chimic.
București intră în era semafoarelor inteligente. Consiliul General aprobă prima etapă de modernizare a traficului urban cu AI și senzori.
