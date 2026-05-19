B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc

Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 10:17
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Incendiu puternic într-un bloc din Arad. Zeci de locatari au fugit din calea flăcărilor după ce un apartament a luat foc
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat intervenția pompierilor după ce flăcările au cuprins un bloc din Arad
  2. Ce s-a întâmplat cu proprietarul apartamentului afectat

Un bloc din Arad a fost de flăcări marți dimineață, după ce un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul al patrulea.

Cum s-a desfășurat intervenția pompierilor după ce flăcările au cuprins un bloc din Arad

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul ISU Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, autoscara și o ambulanță SMURD.

Salvatorii au constatat că focul se manifesta violent în interiorul apartamentului, mai exact în bucătărie și în alte două camere.

Din cauza fumului gros care a inundat scara, 25 de locatari au fost nevoiți să iasă singuri și rapid din clădire.

Din fericire, aceștia au scăpat nevătămați și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale din partea echipajelor sosite la fața locului.

Ce s-a întâmplat cu proprietarul apartamentului afectat

Proprietarul locuinței unde a izbucnit incendiul a fost evaluat medical de urgență de către paramedici chiar la locul evenimentului. Cu toate acestea, bărbatul a refuzat transportul la spital pentru investigații suplimentare.

Pompierii au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă și la celelalte apartamente din imobil.

Deocamdată, cauza exactă de la care au izbucnit flăcările în această dimineață nu a fost stabilită de specialiști.

Tags:
Citește și...
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Știri Locale
Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Știri Locale
Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Știri Locale
Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Știri Locale
Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Știri Locale
Vacanțele în Delta Dunării, umbrite de războiul din Ucraina. Turiștii evită Sulina din cauza mesajelor RO-Alert: „E stresant”
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Eveniment
Scandal imobiliar în centrul Capitalei. Un spațiu public din București, transformat ani la rând în afacere privată, intră în proces de recuperare
Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Eveniment
Primarul din Tulcea se plânge că alertele de drone alungă turiștii din Delta Dunării / Ce s-a schimbat în bine
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Știri Locale
Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Știri Locale
Brăila: Bărbat înjunghiat mortal de un prieten în timpul unei petreceri. De la ce a pornit totul
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Eveniment
Vacă filmată pe un bulevard din Iași. A ajuns în fața unui tramvai, dar vatmanul a fost vigilent (VIDEO)
Ultima oră
17:11 - Vicepremierul cere reformă urgentă la Metrorex înaintea scumpirilor. Ce probleme reclamă Oana Gheorghiu în sistem
16:54 - Două tinere din România, dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. Salvatorii caută supraviețuitori
16:53 - Medici din Câmpulung Moldovenesc, reținuți de polițiști. Unul dintre ei a luat mită de 61 de ori
16:51 - România, remarcată într-o misiune NATO. Un pilot român a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei. Reacția Ministrului Apărării
16:30 - Brigitte Bardot a fost omagiată la Cannes. O plajă de pe Riviera Franceză va purta numele iubitei actrițe
16:30 - 7 practici utile la pariuri sportive
16:27 - OMS și Crucea Roșie avertizează asupra focarului de Ebola. Criza sanitară din Congo riscă să se prelungească
16:26 - Mașină la schimb, dosar gestionat integral, reparație fără avans: ce drepturi ai după un accident și nu știai că le poți valorifica
16:21 - Un bărbat și o femeie din Bihor, trimiși în judecată, Au promis măști în pandemie, dar au cumpărat case și mașini de lux
16:12 - Buzău: Un bărbat și-a răpit și bătut fosta iubită. Cum a fost salvată femeia de polițiști