Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor

Bistrița: Fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului găsit decedat într-o râpă. Care sunt primele concluzii ale anchetatorilor

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 15:07
Sursă foto: Facebook/Salvamont Maramureș
Fiul unui viceprimar a fost găsit fără suflare într-o prăpastie din Munții Bârgăului. Tânărul de doar 19 ani a căzut cu motocicleta într-o râpă și nu a mai putut fi salvat de medici.

Cum s-a produs accidentul care l-a implicat pe fiul unui viceprimar

Tânărul se afla pe un traseu forestier foarte greu din zona Vârfului Heniu Mare. Acest loc este cunoscut de pasionații de enduro ca fiind extrem de periculos din cauza pantelor abrupte. Din primele date, băiatul făcea o plimbare de recunoaștere când a pierdut controlul motocicletei și s-a prăbușit în gol, scrie presa locală.

La fața locului au pornit imediat mai multe echipaje de prim ajutor, o autoșenilată și salvamontiștii. Intervenția a fost extrem de grea din cauza terenului accidentat.

În ce stare a fost găsit tânărul de către echipele de salvare ajunse la fața locului

Oamenii legii au explicat că zona în care s-a produs evenimentul este una greu accesibilă pentru mașinile normale de intervenție.

„Într-o zonă forestieră, pe raza localității Prundu Bârgăului, un motociclist de enduro ar fi căzut într-o prăpastie. Salvatorii au găsit victima în stare de inconștiență”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Băiatul se afla în stop cardio-respirator când medicii au reușit să ajungă la el. Cadrele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, dar organismul nu a răspuns, fiind declarat decesul.

„Victima este un tânăr de aproximativ 18 ani. A fost găsit în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare. Dar, din nefericire, organismul tânărului nu a răspuns manevrelor aplicate. Salvatorii au fost nevoiți să declare decesul victimei la fața locului”, au mai precizat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Băiatul a fost identificat ca fiind Alex Bălan, un elev în clasa a XII-a care abia împlinise 19 ani luna trecută. Tatăl său este Florin Bălan, viceprimarul din localitatea Prundu Bârgăului.

