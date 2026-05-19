Scafandrii încep operațiunile pentru epava Astana, remorcherul scufundat în martie, în zona portuară Midia

Flavia Codreanu
19 mai 2026, 09:52
Sursă foto: Facebook/marinarii.ro
Cuprins
  1. Ce echipamente de ultimă generație au sosit în port pentru Remorcherul Astana
  2. Când vor fi extrase lichidele periculoase din remorcherul
  3. Cum s-a produs tragedia în care 5 marinari și-au pierdut viața

Remorcherul Astana, care s-a scufundat în Portul Midia, a intrat oficial în prima fază a procedurilor de scoatere la suprafață.

Ce echipamente de ultimă generație au sosit în port pentru Remorcherul Astana

Compania Midia Marine Terminal a anunțat că echipa ARAS Salvage a încheiat deja prima etapă de mobilizare a echipamentelor și a personalului specializat.

Nava multirol Yogi, specializată în suportul operațiunilor subacvatice și al scufundărilor la mare adâncime, a ancorat deja în Portul Midia.

Aceasta transportă echipamente de tehnică grea care vor fi folosite în toate fazele intervenției, de la inspecțiile inițiale până la ranfluarea finală.

În țară au ajuns și 20 de specialiști ai contractorului, printre care scafandri și ingineri tehnici, care se ocupă acum de coordonare și obținerea avizelor.

Echipa de intervenție, sprijinită de scafandrii MMT, a realizat o primă analiză detaliată a poziției în care se află epava.

Când vor fi extrase lichidele periculoase din remorcherul

Prima etapă operațională propriu-zisă este programată să înceapă la finalul acestei săptămâni, imediat după primirea tuturor autorizațiilor necesare.

Această fază presupune executarea unor lucrări delicate pentru recuperarea combustibilului și a potențialilor poluanți din interior. Specialiștii avertizează însă că ritmul lucrărilor va depinde foarte mult de condițiile meteorologice și de starea mării.

Cum s-a produs tragedia în care 5 marinari și-au pierdut viața

Tragedia a avut loc pe data de 18 martie, în timp ce nava acorda asistență unui alt vas în zona portuară Midia. Remorcherul s-a răsturnat brusc cu cinci membri ai echipajului la bord.

Din păcate, doi marinari au fost găsiți ulterior decedați, în timp ce ceilalți trei sunt încă de negăsit.

În ultimii zece ani de activitate, el participase cu succes la sute de operațiuni de descărcare a tancurilor petroliere în siguranță.

