Casă din Cluj-Napoca, cuprinsă de flăcări. Incendiul s-a extins și la o clădire din apropiere

O casă dintr-un cartier din . Flăcările s-au extins și la o clădire din apropiere, potrivit .

Ce s-a întâmplat

Casa care a fost cuprinsă de flăcări este închiriată unei familii, de zece ani.

În momentul izbucnirii focului, la casa respectivă se aflau un soț și o soție. Ei doar ce își duseseră fiica la școală.

Incendiul a fost atât de grav încât acoperișul a ars aproape în totalitate, iar un fum negru și înecăcios a pus stăpânire pe zonă.

„Am alertat la 112 pompierii în momentul când am auzit zgomote ciudate în podul casei. Când am scos capul pe fereastră, am văzut un fum mare, era clar că s-a aprins podul.”, a declarat chiriașul casei.

A fost nevoie de cu apă și spumă pentru a stinge focul.

„A căzut tavanul la baie din cauza apei. S-a turnat multă apă ca să stingă focul. E bine că suntem bine.”, a mai adăugat chiriașul.

Flăcările au ajuns și la o clădire din apropiere. A fost afectat acoperișul unei spălătorii.

„Am simțit miros de fum și noi avem sus un geam prin care am văzut flăcările. În secunda doi am reacționat și am sunat la pompieri. Au venit să vadă dacă avem gaz, curent pornit și, în situația de față, să oprim activitatea.”, a declarat Georgiana Iosif, reprezentanta unei spălătorii.

Anchetatorii spun că incendiul ar fi pornit de la un horn izolat necorespunzător.

„S-a reușit protejarea altor două case de locuit și a unui bloc”, a spus Paul Olar, purtător de cuvânt ISU Cluj.

În urma incendiului, nu au existat răniți, ci doar pagube materiale.