Cum poți obține o vacanță fără să plătești pentru mâncare sau cazare

Concediu atipic pentru o româncă stabilită în Belgia. La început de an, femeia a postat un mesaj pe un grup de Facebook, prin care anunță că își caută cazare în România. Turista nu vrea să plătească pentru cele două săptămâni de vacanță dar poate să presteze diferite servicii în folosul celor care o vor găzdui.

Românii au aplaudat ideea femeii. Cei mai generoși au deschis deja ușile caselor pentru ea, fără să ceară nimic în schimb.

”Bună ziua. La multi ani și un an prosper și liniștit vă doresc. M-am gândit să vă scriu, pentru că am tot stat în umbră și am urmărit poveștile voastre, dar acum îmi caut povestea mea și îmi permit să vă cer ajutorul.

În perioada 18 februarie – 5 martie am două săptămâni de vacanță și îmi doresc să fug in țara mea, să trăiesc românește, să mănânc românește, să simt românește, să am pace și liniște. Așa că mi-a venit ideea de a-mi oferi ajutorul cuiva, unei familii care are nevoie, sau unei pensiuni care e in lipsă de ajutor. Pot sa dau cursuri de yoga, să fac activități cu copiii, să îi ajut la teme, să ajut in grădină, în casă, în bucătărie, la curățenie, la creare content pentru paginile voastre de Facebook/Instagram etc, tot ce am nevoie este un pat unde să dorm, nu vreau să fiu plătită.

Dacă cineva își poate deschide casa pentru mine pentru câteva zile, mă voi dedica să vă ajut cu plăcere și să vă ușurez viața, pentru o scurtă perioadă din viața voastră. Vă mulțumesc și numai bine vă doresc”, a scris românca pe grupul de Facebook