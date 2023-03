Emeric Siszer, student la 69 de ani: „Vă dați seama că, practic, nu-mi mai folosește la nimic”

Emeric Siszer nu este doar un artist, ci și o persoană foarte ingenioasă. Recent, el a creat un sistem care facilitează foarte mult procesul de urzeală pentru țesături. Această inovație, numită „aparatul”, este folosită de colegii și profesorii săi din domeniul Arte Plastice. Autorul explică că „aparatul” poate realiza cinci sau șase urzele în același timp în care manual poți face doar una.

Planuri mărețe pentru viitor

Cu toate că are aproape 70 de ani, acest student este plin de viață și are multe planuri pentru viitor. Emeric Siszer vrea să se mute la Oradea și spune că este fericit că a decis să urmeze studiile universitare, sfidând astfel vârsta și ideile preconcepute ale altora.

„Vă dați seama că, practic, nu-mi mai folosește la nimic. Nu o să primesc o pensie mai mare, când voi avea diplomă. Dar am învățat atât de mult! De pildă, filosofia artei. Am învățat să privesc, dintr-un alt punct de vedere, arta. Îmi pare foarte bine că sunt student. Vreau să aplic, în viața mea de artist, tot ce am învățat aici, la Universitatea din Oradea. Tot ceea ce învăț aici e super. Datorită acestor studii câștig experiență și respect. De la acești profesori minunați, care m-au primit cu brațele deschise, pot să învăț lucruri noi care îmi folosesc”.

„Să știți că am ajuns student la Oradea dintr-o întâmplare”

În prezent, Emeric Siszer este încântat să își facă practica de semestru la Teatrul de Stat, unde va face scenografie. El are o minte deschisă și este dornic să învețe cât mai mult, chiar și în vârstă. Entuziasmul său contagios și bucuria de a trăi și de a face artă, în ciuda tuturor dificultăților, îi alimentează viața însăși.

„Să știți că am ajuns student la Oradea dintr-o întâmplare. Eram în concediu și am vizitat Galeria de Artă. Eu, când merg undeva, prima dată mă duc la muzee, în biserici și galerii. Vreau să văd cât mai mult din tot ceea ce înseamnă artă plastică”. La Galerie, Emeric Siszer a întâlnit-o pe Vioara Bara, președinta filialei bihorene a Uniunii Artiștilor Plastici. Ea l-a convins să se înscrie la facultate. „Din pictură și sculptură mi-am câștigat și până acum o existență mai bună. De aici înainte voi pune în practică ceea ce învăț la Oradea”.

În timp ce mulți studenți mult mai tineri renunță la facultate, Emeric Siszer descoperă în fiecare zi ceva nou și se străduiește să pună în practică ideile sale. Acest student de aproape 70 de ani de la Universitatea din Oradea poate fi un model pentru oricine, indiferent de vârstă, scrie