Alunecare de teren în Vaslui, trei locuințe au rămas izolate. Ce au găsit echipele de intervenție la fața locului (FOTO)

Iulia Petcu
10 mai 2026, 09:51
sursa foto: ISU Vaslui
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în comuna Dodești
  2. Ce spun autoritățile despre amploarea situației

O alunecare de teren produsă sâmbătă în județul Vaslui a creat probleme serioase în comuna Dodești. Trei locuințe au rămas fără acces direct, alimentarea cu apă a fost întreruptă, iar autoritățile locale au început imediat evaluarea zonei afectate.

Ce s-a întâmplat în comuna Dodești

Incidentul s-a produs în cursul zilei de sâmbătă, într-o zonă din comuna Dodești, unde terenul a cedat pe o suprafață importantă. Fenomenul a afectat rapid infrastructura locală și a complicat accesul către mai multe gospodării.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui a confirmat că trei locuințe au rămas izolate în urma alunecării, în timp ce rețeaua locală de apă nu mai funcționează. În același timp, drumul care asigură accesul în localitate a suferit degradări importante, scrie Ziare.com.

Ce spun autoritățile despre amploarea situației

Reprezentanții ISU Vaslui au transmis detalii despre intervenția aflată în desfășurare și despre efectele produse în urma alunecării. „În urma unei informări primite din partea primarului comunei Dodești, s-a semnalat producerea unei alunecări de teren pe raza localității Dodești, fenomenul afectând o zonă cu o diferență de nivel de aproximativ 10-15 metri.”

„Ca urmare a evenimentului, trei locuințe au rămas izolate, alimentarea cu apă a localității este întreruptă și drumul de acces în localitate a fost afectat. Nu au fost înregistrate victime”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Viceprimarul comunei, împreună cu membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, se află deja în zona afectată și analizează măsurile care trebuie aplicate. Spre Dodești se deplasează și șeful Grupei Operative din cadrul ISU Vaslui, pentru o evaluare completă a situației.

