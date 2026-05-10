Acasa » Știri Locale » Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)

Captură de peste 21.000 de țigarete la Calafat după un control de tip blitz în trafic. Unde au fost găsite pachetele (FOTO)

Iulia Petcu
10 mai 2026, 14:15
sursa foto: Poliția de Frontieră
Cuprins
  1. Cum au ajuns polițiștii la autoturismul verificat
  2. Unde erau ascunse țigaretele descoperite de anchetatori
  3. Ce măsuri au luat autoritățile după descoperire

O acțiune de control desfășurată în zona Calafat s-a încheiat cu descoperirea unei cantități importante de țigarete ascunse într-un autoturism înmatriculat în Danemarca. Polițiștii de frontieră au verificat mașina în cadrul unei operațiuni de tip „blitz”, iar ceea ce au găsit a dus imediat la deschiderea unui dosar penal.

Cum au ajuns polițiștii la autoturismul verificat

Controlul a fost realizat de polițiștii din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, prin Sectorul Poliției de Frontieră Calafat, în cooperare cu lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova. Verificările au avut loc în parcarea aflată în apropierea Stației de Taxare Calafat–Vidin.

Autoturismul, condus de un cetățean bulgar, a fost selectat pentru control în urma unei analize de risc. Decizia de verificare s-a dovedit justificată încă din primele minute ale inspecției.

Unde erau ascunse țigaretele descoperite de anchetatori

În urma controlului amănunțit, polițiștii au descoperit 1.088 de pachete, adică un total de 21.760 de țigarete, ascunse în mai multe compartimente ale mașinii. Autoritățile au precizat că produsele erau ascunse „în bagajele transportate, în spoilerul autoturismului și în roata de rezervă”, relatează Adevărul.

Țigaretele purtau timbru de acciză bulgăresc, însă documentele care să ateste proveniența mărfii nu au fost prezentate. Potrivit autorităților, șoferul „nu a putut prezenta documente de proveniență”.

Ce măsuri au luat autoritățile după descoperire

Întreaga cantitate de produse, evaluată la aproximativ 32.640 de lei, a fost ridicată și depusă în Camera de Corpuri Delicte a Poliției de Frontieră Dolj. În paralel, oamenii legii au deschis un dosar penal.

Ancheta vizează infracțiunea de „deținere în afara antrepozitului fiscal sau comercializare de produse accizabile fără marcaje corespunzătoare”, iar cercetările continuă pentru clarificarea întregii activități.

